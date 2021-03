‘Oranje stal €10 miljoen, geld werd door niemand gemist’

Voormalig bestuursvoorzitter van Pels Rijcken Frank Oranje heeft in een periode van tien jaar €10 miljoen verduisterd via een stichting die hij met medewerking van collega’s bij zijn kantoor had opgericht. Oranje wist dat het geld dat hij stal door niemand gemist zou worden, heeft het FD uitgezocht.

Drie keer geld gestolen

Het grootste deel van die tien miljoen ontvreemde hij uit de opbrengst van een schadeclaim tegen verzekeraar Converium. Pels Rijcken mocht de in 2012 door het hof toegewezen claim van $58 miljoen afwikkelen, Oranje richtte daarvoor de Stichting Beheer Escrow SHS/ZFS op. Ruim €9 miljoen, bestemd voor gedupeerde buitenlandse beleggers, blijkt achteraf bezien bij de stichting van Oranje te zijn achtergebleven. Het geld werd door niemand gemist, omdat het naar verluidt om beleggingen ging waar financiële instellingen tussen zitten: de beleggers zelf weten vermoedelijk tot op de dag van vandaag niet dat ze recht op compensatie hebben.

Oranje ging ook in de fout bij een schadeclaim rond gedupeerde beleggers in World Online. Het schikkingsbedrag van €110 miljoen werd door hem op een bankrekening gezet met een hoger rentetarief dan eerder was afgesproken. Het verschil van een half procent stak hij in eigen zak. Bij een derde geval draait het om de verkoop van afvalverwerker Attero.

Stichting

In alle drie de gevallen speelt de Stichting Beheer Escrow SHS/ZFS een rol, waarvan Oranje de enige bestuurder was. De naam werd eerst gewijzigd in Stichting Escrow WOL-claim en later in Stichting Beheer Escrow Project Amsterdam. Bij de oprichting in augustus 2010 trad de in 2019 overleden Pels-collega Bart Groen op als oprichter en Oranje als notaris. De nog steeds als partner aan Pels Rijcken verbonden Cees de Zeeuw trad in 2014 als notaris op bij de laatste naamswijziging van de stichting.

Onderzoek naar advocaten Pels Rijcken

Ondertussen is de Haagse deken van de Orde van Advocaten Arjen van Rijn een onderzoek gestart naar de vraag of er mogelijk advocaten van het Pels betrokken zijn geweest bij de miljoenenfraude van de voormalig topman en notaris Frank Oranje. ‘Hoewel daar nu nog niets is van gebleken, moet ik dat toch zelf gaan bekijken’, laat hij weten.

Zie ook:

Pels Rijcken-topman had ‘zero tolerance voor fraude en corruptie’

Overleden bestuursvoorzitter kantoor landsadvocaat blijkt fraude te hebben gepleegd

Bron: FD