Zwartspaarders wonen vooral bij grens en in rijke dorpen

Nederlandse belastingontduikers wonen relatief vaak in grensgemeenten als Baarle-Nassau of in rijke gemeenten als Bloemendaal en Blaricum. Dat blijkt uit een analyse van onderzoekers van het CPB en de Amerikaanse universiteit Berkeley waarover de NOS bericht.

Gegevens van gebruikers inkeerregeling onderzoc

De onderzoekers bekeken de gegevens van ongeveer 27.000 zwartspaarders die gebruikmaakten van de inkeerregeling. Zwitserland is het belangrijkste belastingparadijs voor die groep Nederlanders en ook België en Luxemburg waren populair. De zwartspaarders die hun geld in België stalden woonden vaak in grensgemeenten in Zeeland en Noord-Brabant. In Baarle-Nassau ontdook ruim 1 procent van alle inwoners belasting via een Belgische bankrekening. Ook in Alphen-Chaam en Reusel-De Mierden woonden relatief veel inkeerders. Zwitserland is relatief populair onder inwoners van gemeenten als Bloemendaal, Blaricum en Wassenaar.

Weinig superrijken

Driekwart van het onderzochte inkeergeld kwam van de gewone rijken (10 procent rijkste Nederlanders), 7 procent van de superrijken (0,01 procent rijkste Nederlanders). Berkeley-onderzoeker Wouter Leenders noemt dat hoge aantal gewone rijken opvallend. In onderzoeken in andere landen was het aandeel superrijken hoger.

Simpele en complexe ontduikconstructies

Een van de verklaringen daarvoor zou kunnen zijn dat die groep vaker van complexe ontduikconstructies gebruik maakt. Daarom durven ze het waarschijnlijk vaker aan om het zwartgespaarde geld helemaal niet aan te geven. Bij zwartspaarders net over de grens betreft het ook vaak een simpele vorm van belastingontduiking, zegt Leenders. “Het gaat hier niet om hele netwerken van brievenbusbedrijven om het geld weg te sluizen. Vaak zijn het ondernemers die met contant geld de grens over rijden en het daar op een bankrekening zetten.”

Bron: NOS