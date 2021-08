Seizoensbedrijven willen steun tot zomer volgend jaar

Seizoensgebonden bedrijven krijgen het steeds moeilijker, zeggen ondernemersverenigingen ONL en Hiswa/Recron. Om ze door de winter heen te helpen, zou de coronasteun voor hen zeker moeten worden verlengd tot eind juni volgend jaar, bepleiten de clubs.

De seizoensbedrijven drijven meestal op de zomeromzet, maar die is door de nog geldende coronamaatregelen deels achterwege gebleven. Daardoor hebben ze geen buffer kunnen opbouwen voor het aanstaande laagseizoen, aldus beide verenigingen. De Hiswa/Recron, vereniging voor de recreatiebranche, stelt dat vooral groepsaccommodaties, buitensportbedrijven, dagrecreatiebedrijven en toeristische scheepvaart er last van hebben. Directeur Geert Dijks tegenover BNR: ‘De boekingen komen niet van de grond door onrust in de markt en de beperkingen van de groepsgrootte, maar ook door onduidelijke regels.’ Bovendien zijn er veel consumenten die nu gebruik maken van vouchers die vorig jaar zijn uitgegeven. Die omzet telt voor 2020, maar belet de bedrijven om nieuwe omzet te genereren. Vanuit de toerismebranche wordt ook aangegeven dat vakantiegangers nog onzeker zijn over boekingen en vaak de reis uitstellen tot volgend jaar.

Steun of ontslag

Gert Jan Nell, algemeen directeur en mede-eigenaar van Holland-Rijnland Toerisme Groep, dreigt met ontslagen als er geen nieuw steunpakket komt. Hij wijs erop dat de uitgestelde belastingen ook nog moeten worden betaald, maar dat er nog niet voldoende omzet gedraaid kan worden. ‘Dit vliegwiel komt niet op gang doordat veel niet mag en we met de anderhalve meter-regel zitten. Als er geen pakket meer komt, dan moeten wij ons beraden op het personeelsbestand.’ Hiswa-Recron stelt voor om de drempel voor de NOW- en TVL-steunpakketten te verhogen. ‘Belastingen kunnen langer worden uitgesteld in deze gevallen. In het zicht van de haven is het niet fair om bedrijven, die in de kern zeer gezond zijn, op de klippen te laten lopen.’

Bron: BNR