Van stagiaire naar AA-titel, naast werk en moederschap

Als stagiaire begon Mariska Bernds-Geerdink ooit bij Hendriksen. Inmiddels mag zij zich officieel Accountant-Administratieconsulent noemen. Een titel die zij behaalde na een intensief traject van drie jaar, gecombineerd met haar werk en haar jonge gezin.

“Het moment dat ik hoorde dat ik geslaagd was, voelde echt als een ontlading,” vertelt ze. “Het was zo fijn om het bericht te krijgen dat het slotexamen en daarmee de praktijkopleiding, na drie jaar met een voldoende was afgerond.”

Balans zoeken

De grootste uitdaging tijdens de opleiding? “Dat was de factor tijd. De praktijkopdrachten voerde ik overdag uit, naast mijn dagelijkse werkzaamheden. De rapportages en voorbereidingen voor bijeenkomsten deed ik in de avonduren en, als dat nodig was, in de weekenden. Het vinden van een goede balans tussen werk, opleiding en privé was daarbij continu zoeken.”

Tijdens de afronding van de opleiding was Bernds-Geerdink in verwachting van haar zoon. “Mijn doel in het derde en laatste opleidingsjaar was om alle praktijkopdrachten en bijbehorende rapportages af te ronden voordat ik met zwangerschapsverlof ging. Doordat dit is gelukt, kon ik met een gerust hart met verlof.”

Doorzetten, ook in december

Er waren momenten van twijfel. “Af en toe, vooral in december. Terwijl anderen bezig waren met de feestdagen, was ik druk met praktijkrapportages en de afronding van mijn opleiding.” Toch bleef ze doorgaan. “Het uiteindelijke doel, het behalen van de titel en het afronden van opdrachten met een voldoende, gaf mij telkens weer motivatie.”

Wat haar hielp? “De support van mijn man en mensen in mijn omgeving. Als het even niet liep zoals gehoopt, kon ik mijn verhaal kwijt.” Ook bewust afstand nemen werkte. “Alles opzij leggen en me bezighouden met iets totaal anders, zoals creatief bezig zijn, sporten of een activiteit buiten de deur.”

Ruimte om te groeien

Binnen Hendriksen kreeg ze de ruimte om haar opleiding te combineren met haar werk. “Ik kreeg alle ruimte om opdrachten in de praktijk uit te voeren en extra momenten vrij te nemen om met de opleiding aan de slag te gaan was geen issue.” Ook de begeleiding speelde een rol. “Ik heb veel baat gehad bij de kennis en begeleiding van mijn praktijkbegeleider Dennis Priekaar.”

Het traject leverde haar meer op dan alleen een titel. “Ik heb geleerd dat ik een doorzetter ben. Dat ik hiervoor veel heb gelaten, maar trots ben dat ik heb afgemaakt waar ik aan ben begonnen.” En ook: “Ik legde de lat voor mezelf hoog en stak veel tijd en energie in opdrachten en rapportages. Het resultaat was dat ik één rapportage slechts hoefde aan te vullen.”

Tips voor collega’s

Voor collega’s of jonge professionals die studeren naast hun werk of gezin, heeft Mariska een aantal tips:

– Informeer tijdig bij collega’s naar de beschikbaarheid van praktijkopdrachten. Zoek naast je praktijkbegeleider ook andere collega’s waar je kennis of ervaring kunt ophalen.

– Breng je planning vroeg in kaart: Wat zijn je beschikbare uren, wat zijn je dagelijkse werkzaamheden en hoeveel tijd heb je nodig voor je praktijkopdrachten?

Met een glimlach voegt ze toe: “Leg de lat niet te hoog voor jezelf en start in een rustige maand met je opleiding”.

Vooruitkijken

Na de diploma-uitreiking werd de mijlpaal gevierd met familie. Nu kijkt ze uit naar meer tijd voor haar gezin én naar verdere ontwikkeling in haar rol als startbekwaam accountant. Haar verhaal bewijst en laat zien dat doorgroeien mogelijk is, ook wanneer werk en moederschap samenkomen.

Tekst: Frederique Brinkman, Hendriksen