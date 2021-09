Hbo-bestuurder: ‘Meer geld naar hoger onderwijs alleen goed voor accountants’

Hbo-bestuurder Paul Rüpp van Avans Hogeschool vertrekt niet stilletjes via de achterdeur. Al dat extra geld voor hogescholen en universiteiten is helemaal niet nodig, stelt hij. De enige die daarvan profiteren zijn accountants en adviesbureaus.

Te veel geld

Deze maand vertrekt voorzitter Paul Rüpp bij Avans, de hogeschool die hij sinds 2009 heeft geleid. ‘Stop alsjeblieft met al die tijdelijke miljoenen voor het hoger onderwijs’, geeft hij de politiek bij zijn afscheid mee. Een opvallende boodschap omdat er tijdens de coronacrisis juist veel geld vrijgemaakt is om de schade in het onderwijs te beperken. Dat is echter overbodig stelt Rüpp: ‘Avans heeft dat geld niet nodig. We hebben genoeg, we hebben zelfs te veel geld. We proberen juist onze reserves af te bouwen, we begroten met tien of vijftien miljoen in de min. Er klinkt weleens kritiek op de hoge reserves in het onderwijs, en voor een deel is dat terecht. Maar telkens als ik geld wil uitgeven, krijg ik tegen het einde van het jaar weer allemaal extra geld waar ik niet om heb gevraagd. Dat komt pas in augustus of september, en dan krijg ik het niet meer uitgegeven, dus dan eindigt Avans weer met een overschot op de begroting.’

Geld komt niet bij studenten

Of de honderden miljoenen voor het hoger onderwijs goed terecht zullen komen, waagt Rüpp te betwijfelen. Het hbo maakt nu plannen om studenten in hoog tempo studievertraging te laten inhalen, maar die worden daar volgens hem hartstikke gek van. De politiek had beter tegen alle studenten kunnen zeggen dat ze een half jaar langer mogen studeren. Waarom niet alle studenten een voucher geven waarmee ze binnen nu en tien jaar extra onderwijs kunnen volgen? Rüpp: ‘De enigen die ervan gaan profiteren, zijn accountants en adviesbureaus, want daar zal veel van het geld blijven hangen.’

