Geen acuut tekort aan accountants in primair onderwijs, maar kosten blijven stijgen

De scholen in het primair onderwijs lijken allemaal een accountant te hebben en kunnen dus voldoen aan hun verantwoordingsplicht over 2024, blijkt uit een recente peiling van de PO-Raad en VO-raad. Hoewel er geen acuut tekort is, heeft de sector wel te maken met fors stijgende kosten voor accountantsdiensten.

Onderzoek onder schoolorganisaties

In november 2024 hielden de twee belangenbehartigende organisaties een enquête onder hun leden. Daarbij gaven 40 schoolorganisaties uit het primair onderwijs (circa 5% van de sector) aan een accountant te hebben gecontracteerd voor de jaarrekeningcontrole. Hoewel de respons beperkt is, zijn er geen signalen dat andere organisaties zonder accountant zitten. De markt blijft echter krap.

Wisseling van accountants

Bijna 20% van de respondenten gaf aan de afgelopen twaalf maanden van accountant te zijn gewisseld, een lichte daling ten opzichte van 23% in maart 2024. Redenen voor de wisseling variëren van opzegging door accountantskantoren tot het aflopen van contracten of vrijwillige keuzes. Het wisselen van accountant leidt vaak tot fors hogere kosten: 11 van de 17 organisaties die van accountant veranderden, zagen een aanzienlijke prijsstijging. Slechts vier organisaties meldden gelijkblijvende of dalende kosten. Percentages worden in het nieuwsbericht van PO-Raad en VO-raad niet genoemd.

Algemeen stijgende kosten

Ook scholen die hun accountant behielden ervaren kostenstijgingen, hoewel in mindere mate. Daarnaast groeien de interne verantwoordingslasten. Veel respondenten merken op dat er binnen hun eigen organisatie meer tijd en middelen nodig zijn om aan de verantwoordingsplicht te voldoen, wat de druk op de begrotingen verder vergroot.