Onvoldoende bewijs dat Hamers bankierseed schond

Oud-topman Ralph Hamers en andere bestuurders van ING krijgen geen straf wegens schending van hun bankierseed in de witwaszaak die de bank schikte voor 775 miljoen euro. Tuchtrecht Banken vindt dat er niet genoeg bewijs is.

Beroepsverbod

Hamers ontloopt daarmee een beroepsverbod van maximaal drie jaar. De bankierseed geldt sinds 1 april 2015. Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt Hamers nog wel voor zijn rol in de witwaszaak. Eerder besloot het OM dat niet te doen, maar verschillende partijen spanden een zaak aan om dat alsnog te bewerkstelligen.

Onvoldoende bewijs

Eind vorig jaar besloot het gerechtshof in Den Haag dat Hamers bewust de kans aanvaardde op verboden gedragingen door niet genoeg te doen om het toezicht binnen ING te verbeteren. Het OM moest van het hof alsnog tot vervolging overgaan. Tuchtrecht Banken stelt dat vijftien mensen verantwoordelijkheid droegen als bestuurder of commissaris en stelt vast dat ING verkeerde keuzes maakte en geld verdienen belangrijker vond dan voldoen aan de regels. Tuchtrecht Banken was het onderzoek begonnen nadat het ruim tweehonderd meldingen van overtreding van de bankierseed had gekregen.

Gewaarschuwd

In 2014 kreeg toenmalig ING-topman Ralph Hamers een zeer alarmerende mail over mogelijke criminele geldstromen binnen de bank. In een verhoor zei hij tegen de Fiod geen herinneringen aan deze mail te hebben. Maar Hamers advocaat heeft altijd beweerd dat de ING-bestuurder op basis van die mail juist actie heeft ondernomen. Dat het gerechtshof het Openbaar Ministerie opdroeg alsnog een strafrechterlijk onderzoek naar Hamers te starten kwam voor een belangrijk deel door de bewuste email. Die kreeg Hamers van het hoofd juridische zaken van ING. Er stond in dat klanten niet goed gecontroleerd werden op criminele geldstromen, en dat het van het ‘allergrootste belang’ was dat ING actie ondernam. Anders kon niet alleen de bank maar ook de bestuurders in strafrechtelijke problemen komen, hetgeen nu dus ook daadwerkelijk gebeurt.