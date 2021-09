Werkgever mag vanaf 2022 geen rookruimte meer hebben

De werkgever mag met ingang van 1 januari 2022 geen rookruimte meer hebben in zijn bedrijf. Deze maatregel vloeit voort uit het Nationaal Preventieakkoord.

In het Nationaal Preventieakkoord van 23 november 2018 is een pakket aan maatregelen en acties afgesproken met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren.

Wetswijziging

Bij de uitwerking van deze maatregelen is begin dit jaar het Tabaks- en rookwarenbesluit gewijzigd en gepubliceerd in het Staatsblad. Door de wetswijziging geldt het rookverbod voor alle ruimtes binnen de instellingen die onder het rookverbod vallen.

Het kabinet heeft het verbod op rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen al op 1 juli 2021 in werking laten treden. Op 1 januari 2022 moet dan deze maatregel voor het bedrijfsleven in werking treden.

Bestuurlijke boete

De NVWA houdt toezicht op het handhaven van het rookverbod. Bij overtreding van het rookverbod kan de NVWA overgaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete. De boete wordt opgelegd aan de werkgever van wie de ruimte is waar wordt gerookt, omdat die verantwoordelijk is voor de verplichting tot het instellen, aanduiden en handhaven van het rookverbod.

Het aangekondigde verbod geldt voor rookruimtes. Het gaat in dit geval om de rookruimtes in de ruimten, gebouwen en inrichtingen waar werknemers hun werkzaamheden verrichten of plegen te verrichten.

Afsluitbare ruimte

Bij de rookruimtes die per 1 januari 2022 niet meer zijn toegestaan, moet het gaan om een afsluitbare ruimte. Een werkgever kan wel besluiten om een abri op het bedrijfsterrein beschikbaar te stellen voor rokers. Een abri is doorgaans geen afsluitbare ruimte en valt dus straks niet onder het rookverbod.

Verder mag er buiten op het bedrijfsterrein of bij de ingang worden gerookt, tenzij de werkgever dat verbiedt. De werkgever moet er dan rekening mee houden dat verstokte rokers ergens anders gaan roken. Het advies is om te bekijken wat dit in de praktijk betekent en of het nodig is hier afspraken over te maken.

Instemmingsrecht OR

De werkgever is niet verplicht een rookplek te hebben. Op de openbare weg mag een werknemer in principe roken, tenzij dat rookoverlast oplevert voor de collega’s binnen. Overigens heeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht ten aanzien van het rookbeleid. Het is voor werkgevers dus zaak om tijdig actie te ondernemen als ze hun rookbeleid willen wijzigen voor 2022.

Bron: AWVN