Nederland pleit voor EU-limiet van € 5.000 voor contante betalingen

Nederland heeft samen met België, Frankrijk, Italië en Spanje bij de Europese Commissie gepleit voor een EU-brede limiet voor contante betalingen van € 5.000. Dat moet witwassen verder tegengaan.

In ons land gaat de limiet waarschijnlijk naar € 3.000. Financiën werkt aan een verbod op contante betalingen boven dat bedrag. ‘Aangezien een dergelijke limiet niet voldoende draagvlak lijkt te hebben bij andere EU-lidstaten, heb ik ervoor gekozen om gezamenlijk met lidstaten die voorstander zijn van een limiet te pleiten voor een verlaging naar € 5.000, met behoud van ruimte om nationaal een lagere grens te stellen’, schrijft minister Hoekstra aan de Tweede Kamer. ‘Een EU-brede aanpak is op dit punt naar mijn overtuiging noodzakelijk, omdat de effectiviteit van uitsluitend nationale limieten voor contante betalingen beperkt kan worden door een waterbedeffect.’

500-eurobiljet

In het ‘non-paper’ dat de vijf landen hebben ingediend wordt ook gepleit voor het gezamenlijk met de Europese Centrale Bank overwegen van verdere stappen voor het 500-eurobiljet, waaronder de uitfasering van het biljet. ‘Met het laatste punt geef ik uitvoering aan de actie uit het plan van aanpak witwassen om in EU-verband te pleiten voor de afschaffing van het biljet.’

Coronasteun werkt contante betalingen in de hand

Het non-paper geeft aan dat de problematiek rondom contante betalingen is versterkt door staatssteunmaatregelen als gevolg van de coronapandemie: ‘Fraude is waarschijnlijk; contante betalingen zijn de meest geliefde methode om controles over het gebruik van publieke middelen te omzeilen.’ Dat een lager plafond voor contante betalingen kwetsbare huishoudens in de problemen brengt, achten de vijf landen niet waarschijnlijk. ‘Uit gegevens blijkt dat huishoudens met een lager inkomen slechts incidenteel meer dan 1.000 euro contant uitgeven.’