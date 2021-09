Kabinet noemt kostenstijging toezicht accountancy fors, maar proportioneel

De stijging van de toezichtkosten voor de accountancysector van € 1,5 miljoen dit jaar tot € 5,1 miljoen in 2024 is zowel fors als proportioneel, vindt het kabinet. Dat blijkt uit de Nota van toelichting bij de wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met uitbreiding van het accountantstoezicht door de AFM. Het kabinet reageert daarin op zorgen van SRA over de proportionaliteit en doelmatigheid van de stijging van de toezichtkosten op de sector. Minister Hoekstra heeft het ontwerpbesluit deze week naar de Tweede Kamer gestuurd.

Overheveling toezicht

Het gewijzigde besluit houdt verband met de overheveling van de toezichtuitvoering op de niet-OOB’s van NBA en SRA naar AFM. Bij de vaststelling van het kostenkader 2021-2024 is rekening gehouden met deze overheveling van het toezicht en het daarbij behorende ingroeipad, waarin de AFM het toezicht op de niet-OOB accountantsorganisaties uitvoert per 1 januari 2022.2 Met deze overheveling zijn extra kosten voor het toezicht van de AFM gemoeid, die overeenkomstig de bekostigingssystematiek aan de daarbij betrokken onder toezicht staande instellingen moeten worden toegerekend. Dit leidt tot een herverdeling van de kosten van de AFM onder de verschillende toezichtcategorieën. Het aandeel voor de accountantsorganisaties stijgt daarom per 2022 van 12,6% naar 14,8%.

Bezwaren SRA

SRA heeft al een aantal keer fel uitgehaald over de overheveling en de gevolgen die dat volgens de organisatie heeft voor de niet-OOB accountantsorganisaties. SRA schat in dat de maatregel gepaard zal gaan met een enorme stijging van de lastendruk voor kantoren en bovendien onredelijk veel extra kosten met zich mee zal brengen. Het ontwerpbesluit dat minister Hoekstra nu naar de Kamer stuurt is eerder geconsulteerd. SRA heeft daarop gereageerd en kabinet komt daar nu in de Nota van toelichting bij het wijzigingsbesluit op terug:

Stijging van de toezichtkosten

‘Voor zover de SRA aangeeft dat de kostenstijging disproportioneel zou zijn, wordt opgemerkt dat de maximale kosten voor het uitvoeren van dit toezicht in 2021 € 1,5 mln. bedragen en conform een ingroeipad toenemen tot € 5,1 mln. in 2024. Er is intensief contact geweest met de AFM om kritisch te kijken naar de onderbouwing van deze kostenstijging. Gegeven dat de AFM het feitelijk toezicht op circa 270 extra accountantsorganisaties moet gaan uitvoeren en daarvoor ook een nieuwe toezichtsmethodologie moet ontwikkelen, vindt het kabinet de kostenstijging proportioneel. De verwachting is dat de sector deze stijging van de toezichtkosten kan dragen. In de ‘Regeling bekostiging financieel toezicht 2021’ is geregeld dat het tarief dat de accountantsorganisaties aan de AFM moeten betalen afhankelijk is van de omzet uit wettelijke controles. Voor de kleinste accountantsorganisaties, de niet-OOBaccountantsorganisatie met minder dan € 1 mln. omzet uit wettelijke controles, gaat het nu om een tarief van € 2.060 per jaar. Ook met een grote proportionele stijging, blijft de absolute stijging van de toezichtkosten voor een dergelijke organisatie te overzien. Daarbij kan de totale kostenstijging voor de accountantsorganisaties lager worden indien de NBA en SRA, die nu kwaliteitstoetsingen verrichten, na de overheveling van het toezicht geen kosten meer in rekening brengen voor taken die vanaf dat moment door de AFM worden verricht. Desondanks blijft de stijging van de totale toezichtkosten voor de accountancysector een fors bedrag. Met de AFM is dan ook afgesproken om de kosten goed te monitoren. Het voor de AFM beschikbare bedrag van € 5,1 mln. aan het einde van 2024 is daarbij uitdrukkelijk een maximum voor deze taak. De daadwerkelijke kosten kunnen anders zijn, afhankelijk ook van de besluitvorming over de toezichtmethodiek in het nieuwe stelsel van toezicht.’

Doelmatigheid van de kostenstijging

‘Voor zover de SRA vragen stelt over de doelmatigheid van de kostenstijging als gevolg van de overdracht van het feitelijk toezicht op het niet-OOB-accountantsorganisaties segment, wordt het volgende opgemerkt. Met ingang van 1 januari 2019 is de Commissie toekomst accountancysector (Cta) ingesteld. Aan haar is de opdracht gegeven te onderzoeken of aanvullende ingrepen in de sector noodzakelijk zijn en te adviseren welke maatregelen daarvoor het meest geschikt zouden zijn. De Cta heeft hier zorgvuldig onderzoek naar gedaan en noemt het bestaande arrangement waarbij de AFM convenanten heeft gesloten met de NBA en SRA voor het uitvoeren van controles bij niet-OOB-accountantsorganisaties ‘ondoorzichtig en complex’. Ook doet dit arrangement volgens de Cta afbreuk aan de effectiviteit van het toezicht. De Cta beveelt dan ook aan om de uitvoering van het toezicht feitelijk en juridisch op te dragen aan de AFM. Ook de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) beveelt in haar eindrapport aan dat het toezicht op alle vergunninghouders geconcentreerd wordt bij de AFM. Het kabinet deelt de analyse van de Cta en MCA op dit punt en meent dat het toezicht inderdaad eenvoudiger en transparanter moet. Als zodanig wordt de overdracht van de feitelijke toezichtstaak en de kosten die daar redelijkerwijs uit volgen doelmatig geacht.’

