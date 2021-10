Pensioenfondsen weer wat ruimer bij kas

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in september gestegen van 109% naar 110%, meldt risicoadviseur Aon. Ze profiteren vooral van een iets gestegen rente.



De beleggingsresultaten van de pensioenfondsen vielen tegen na forse stijgingen in de eerste helft van het jaar. ‘Het effect van de stijgende rente weegt zwaarder en de stijging van de dekkingsgraad zet hiermee door.’ De indicatieve beleidsdekkingsgraad, die is gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, is gestegen naar 105%. Deze dekkingsgraad ligt nog altijd boven het aangepaste tijdelijk wettelijk vereiste minimum van 90%. ‘Aangezien deze dekkingsgraad van 105% een gemiddelde betreft, zijn er ook fondsen met een lagere beleidsdekkingsgraad. Met de stijgingen dit jaar lijken de meeste fondsen echter uit de gevarenzone te zijn.’

De rentestijging zorgt ervoor dat de waarde van de toekomstige verplichtingen afneemt. Afgelopen maand is de risicovrije rente over de eerste veertig jaar met gemiddeld 18 basispunten opgelopen. De verplichtingen daalden daardoor met 3,5%. De waarde van de beleggingsportefeuille is bij de pensioenfondsen in totaal met ruim 3% gedaald.

Indexatie of niet?

Met hogere dekkingsgraden kunnen pensioenen eerder worden geïndexeerd. Maar daar zullen de fondsen nog voorzichtig mee zijn, zegt CEO van Aon’s Retirement Solutions Frank Driessen, mede door de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. ‘Bij het overgaan naar het nieuwe stelsel worden sommige deelnemers benadeeld, met name 40-plussers vanwege het afschaffen van de huidige doorsneepremie. Zij zullen gecompenseerd moeten worden. Ik kan mij voorstellen dat pensioenfondsen die rekening liever vanuit de wat grotere buffers willen betalen, dan eerst te indexeren en vervolgens toch weer te moeten korten. Maar de druk om pensioen te verhogen is hoog. Mocht het volgens de regels en systematiek van ons pensioenstelsel ook echt kunnen, dan zul je als pensioenfonds heel goed moeten beargumenteren waarom je hier dan toch weer van afwijkt.’