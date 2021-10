Oud OM’er hoort werkstraf eisen wegens verduistering

Het OM eist tegen een voormalig officier van justitie en advocaat-generaal een werkstraf van 180 uur en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf wegens verduistering.

De man zou als secretaris-generaal van de International Association of Prosecutors (IAP), waar hij van 2010 tot 2016 actief was, de zakelijke bankkaarten van het IAP veelvuldig voor privé-aangelegenheden hebben gebruikt. De zaak kwam in 2017 aan het licht na een melding van de IAP, de internationale organisatie van aanklagers. Die had aanwijzingen dat er geld verdwenen was en dat de secretaris-generaal als beheerder van de financiën daarbij betrokken was. Het leidde tot een strafrechtelijk onderzoek waarin verschillende betrokkenen gehoord, onder wie de medewerker. Hij zou ruim € 13.660 hebben verduisterd.

Smoesjes

Uit het onderzoek komt volgens het OM een beeld naar voren van ‘een man die zeer onzorgvuldig omging met de financiën van de stichting’. ‘Bij vergaderingen met het stichtingsbestuur, waar hij financiële verantwoording moest afleggen, verzon hij smoesjes waarom bijvoorbeeld jaarrekeningen nog niet gereed waren. De jaarverslagen werden opgesteld door accountants en als penningmeester moest de verdachte daarvoor de benodigde informatie aanleveren. Ook hier was de man vaak te laat of gebruikte hij smoesjes.’ In het kader van dienstreizen naar het buitenland gebruikte de man de zakelijke creditcard met grote regelmaat voor privé-uitgaven. Ook in zijn woonplaats Amsterdam of bij kledingwinkels in Den Haag werd geregeld de pas gebruikt.

Gebrekkige boekhouding

Het privégebruik werd niet strak bijgehouden: ‘Bonnetjes werden daar niet aan ten grondslag gelegd. Op bankafschriften noteerde hij bij bepaalde opnames dat dit privé-opnames waren geweest of hij noteerde hierbij ‘kas’, waarmee hij aan wilde geven dat deze bedragen cash voor het IAP in zijn kluis thuis lagen.’ Van 2012 tot 2016 groeide dat contante bedrag regelmatig tot meer dan een ton. De man werd meerdere keren door de accountant aangesproken. Uiteindelijk zegde het IAP het vertrouwen op in de penningmeester.

De man heeft door zijn handelen het vertrouwen in het OM beschaamd, aldus de officier van justitie. Die eist een werkstraf van 180 uur en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar.