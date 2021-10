VLN aanvragen? Dan ook TVL Q3

Is een ondernemer van plan de Subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN) aan te vragen? De RVO wijst er op dat het dan belangrijk is dat die ondernemer ook TVL Q3 aanvraagt. Dit kan nog tot 26 oktober 2021.

De (VLN) is er voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 50% minder omzet hebben dan in het 4e kwartaal van 2019. Een voorwaarde is wel dat zij TVL Q2 én Q3 2021 kregen.

Voorwaarden en meer info

De website van de RVO is op 12 oktober aangepast met de laatste informatie. Alle ondernemers die voldoen aan de voorwaarden kunnen de VLN aanvragen. Het maximale bedrag is € 250.000 voor Q4 2021. Dit bedrag moet dan nog wel binnen de staatssteungrens van € 1,8 miljoen vallen.

TVL Q3 2021 aanvragen kan nog tot 26 oktober. Ondernemers die per e-mail willen horen wanneer de regeling opent, kunnen zich bij de RVO aanmelden voor een update.