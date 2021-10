Einde Tozo problematisch voor beperkte groep zelfstandigen

De Tozo-regeling is effectief geweest in het voorkomen van grote verliezen bij ondernemers, voornamelijk tijdens de eerste coronagolf. In september van dit jaar was nog steeds een beperkt aantal ondernemers afhankelijk zijn van de Tozo-uitkering om te voorzien in hun levensonderhoud. Dat concludeert ABN Amro, dat onderzoek heeft gedaan naar de impact van de Tozo-regeling.

Geen grote golf van faillissementen verwacht

De groep ondernemers die nog steeds afhankelijk is van de Tozo-uitkering bevindt zich grotendeels in de sectoren die nu nog te kampen hebben met restricties (cultuur, horeca) en maakt daarom aanspraak op de sectorspecifieke financiële regelingen. Bovendien heeft deze groep ondernemers een buffer achter de hand in de vorm van spaargeld. Daarom verwachten de economen van ABN Amro geen grote golf van faillissementen van ondernemers nu de Tozo-regeling is gestopt.

Tozo-regeling

De Tozo-regeling voorzag ondernemers van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud. Bovendien konden ondernemers eenmalig een Tozo-bedrijfskrediet aanvragen; een lening van maximaal € 10.157 met een rente van 2% om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Het kabinet is vanaf 1 oktober 2021 gestopt met de generieke steunmaatregelen zoals de NOW, TVL, Tozo, Tonk en diverse fiscale maatregelen.

Tozo 1.0 en 2.0

Tijdens het begin van de corona crisis maakte circa 18% van de ondernemers aanspraak op een Tozo-uitkering, blijkt uit het onderzoek. De Tozo 1.0 en 2.0 regeling gold met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 en liep eind september 2020 af. Volgens de CBS-data die ABN Amro heeft onderzocht hebben ongeveer 323.400 ondernemers (circa 18% van het totaal aantal bedrijven) een toegekende Tozo 1.0 en/of Tozo 2.0 aanvraag ontvangen. Tozo 3.0 werd op 1 oktober 2020 ingevoerd. Volgens de meest recente CBS-data hebben ruim 100.000 ondernemers aanspraak gemaakt op Tozo 3.0. Dat is circa 5,5% van alle bedrijven.

Nog maar weinig aanspraak op Tozo

In juni dit jaar maakte slechts 3,5% van de ondernemers nog aanspraak op de Tozo. Over de verslagperiode januari 2021 tot op heden zijn nog geen definitieve cijfers bekend. Het CBS heeft wel voorlopige aanvragen van Tozo-ontvangers en daaruit blijkt dat tijdens het eerste kwartaal (januari t/m maart) nog circa 100.000 ondernemers Tozo-uitkeringen ontvangen. Het meest recente datapunt is van juni – vlak na de heropening – waaruit blijkt dat ongeveer 66.000 ondernemers Tozo ontvangen (circa 3.5% van de ondernemers).

Meer conclusies zijn te vinden in het volledige ABN Amro-onderzoek: Impact afbouw steunmaatregelen (pdf)