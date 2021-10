PwC overwoog afkeurend oordeel rechtmatigheid bij gemeente Breda

De gemeente Breda heeft nogal een puinhoop gemaakt van het Europees aanbesteden van opdrachten. Controlerend accountant PwC overwoog zelfs een afkeurend oordeel op het aspect rechtmatigheid. De gemeenteraad was daar buitengewoon ontstemd over en het college ging door het stof. De raad heeft nu echter wel vertrouwen in een verbeterplan, meldt regionaal dagblad BN/De Stem.

De Brabantse gemeente heeft 13 miljoen euro verkeerd aanbesteed, bleek deze zomer. Het ging mis bij de inkoop van software en de inhuur van personeel. Het niet volgen van de regels bij aanbestedingen is in Breda bovendien een probleem dat al langer speelt.

PwC

In 2020 liep het echter de spuigaten uit en PwC gaf daarom een beperking mee aan de jaarrekening 2020 van Breda, die wel werd goedgekeurd. Daarmee kwam de gemeente nog goed weg, want het had niet veel gescheeld of PwC had de jaarrekening afgekeurd. In het accountantsverslag staat: ‘Dat de geconstateerde fouten en onzekerheden zodanig toenemen dat zelfs een afkeurend oordeel op het aspect rechtmatigheid in beeld is geweest’.

Verbeterplan

De gemeenteraad stond op haar achterste benen over de situatie en het college moest diep door het stof. Een verbeterplan zou snel tot verandering moeten leiden. Nu de debatten in oktober weer op gang komen lijkt de scherpte er echter alweer vanaf te zijn, meldt BN/De Stem. De eerste voortgangsrapportage die er in oktober ‘moest zijn’, is met goedvinden van de gemeenteraad uitgesteld tot 9 november.

Bron: BN/De Stem