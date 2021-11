Van een efficiënte backoffice naar datagedreven adviseren, hoe doe je dat?

De accountant van 2025 is een datagedreven adviseur. Wil je weten hoe jij de stap zet naar datagedreven adviseren? Welke vaardigheden en tools je hiervoor nodig hebt? Hoe je data ontsluit en presenteert? Lees alvast deze 7 tips en ontdek het in onze webinar.



Tip 1. Kies de juiste systemen

De juiste software zorgt ervoor dat werkprocessen in de backoffice sneller en efficiënter verlopen. Het werken met de juiste systemen bespaart ten eerste jouw kantoor geld en daarnaast houd je meer tijd over om de klant datagedreven te adviseren.

Tip 2. Bepaal KPI’s

Met KPI’s (kritische prestatie-indicatoren) monitor, analyseer en verbeter je continu de prestaties van de backoffice en medewerkers. Hiermee til je de backoffice naar een hoger niveau. KPI’s zijn onmisbaar om tot een uniforme en nog efficiëntere werkwijze in de backoffice te komen. Door KPI’s maak je de resultaten van de backoffice inzichtelijk. Welke processen lopen goed? Wat kan beter? Sluiten de backoffice processen naadloos op elkaar aan? Dan weten we zeker dat deze data ook waardevol is.

Tip 3. Neem klanten mee

Naast het kiezen van de juiste systemen en het opstellen van KPI’s, heeft de klant een positieve werking op het verwerkingsproces van administraties in de backoffice. Ga maar na: Levert de klant tijdig en digitaal aan, dan resulteert dat zich in een snellere verwerking van administraties. Hoe eerder de facturen verwerkt zijn, hoe actueler de cijfers. Met vaste afspraken zorg je ervoor dat de klant zijn administratie tijdig blijft aanleveren.

Tip 4. De juiste kennis en vaardigheden in huis

Uiteindelijk is het belangrijk dat je als datagedreven adviseur over de juiste kennis en vaardigheden beschikt. Een ondernemer datagedreven adviseren gaat namelijk niet van de een op andere dag.

Kennis

Een datagedreven adviseur heeft in ieder geval kennis nodig van de klant, van IT-systemen en operationele cijfers. Met kennis van de klant bedoelen we dat je weet wie de klant is en wat zijn toekomstvisie is. Dit maakt het eenvoudiger om straks gerichter datagedreven te adviseren. En voor het verzamelen van data is kennis van IT-systemen onmisbaar.

Vaardigheden

De datagedreven adviseur weet goed om te gaan met slimme tooling. Door het juist gebruiken van de tools weet je dat de data schoon is. Verder is de datagedreven adviseur goed in het onderhouden van relaties, om de (veranderende) KPI’s van de ondernemer te achterhalen. En tot slot analytisch ingesteld om cijfers te vertalen naar concrete adviezen.

Tip 5. Data verzamelen

Nadat je de backoffice op orde hebt, verzamel je de output van data. Het verzamelen van data kan alleen als:

je weet welke informatielijnen en datastromen er zijn;

datastromen en informatielijnen goed op elkaar aansluiten;

de primaire processen binnen het kantoor naadloos aansluiten op de accountingsoftware;

je rapportagetools directe aansluiting hebben op het grootboek.

Tip 6. Data ontsluiten

Vervolgens maak je diepgaande analyses, want niet alle data is interessant voor jouw klant. Om diepgaande analyses te maken, is het wel belangrijk dat je weet welke data je moet gebruiken en hoe je deze data goed ontsluit. Voor het ontsluiten van data is het noodzakelijk dat je informatiestromen integraal benaderd. Accountancy Vanmorgen noemt een aantal belangrijke schakelpunten in het informatierangeerterrein, namelijk:

actuele informatie,

gecombineerd met complete klantinformatie in CRM-systemen.

Relevante informatie uit de boekhouding,

gekoppeld aan goede workflowsystemen en vakkennis en-vaardigheden binnen het kantoor.

Tip 7. Data vertalen naar adviezen

Tot slot vertaal je de geanalyseerde data naar waardevolle adviezen. Daarbij is het wel goed om te kijken welke data echt bijdraagt aan de KPI’s van de ondernemer. De data is te gebruiken om adviezen te geven over:

benchmarking. Hoe doet de klant het ten opzichte van de concurrent?

dips in de omzet. De klant een verklaring afgeven waarom dit zo is;

personeelsinzet. Een voorspelling geven van het aantal personeelsleden wat nodig is;

procesverbetering. Welke processen hebben aandacht nodig om tijdwinst te behalen.

Vervolgens presenteer je de data in een dashboard. Data die op een visueel aantrekkelijke manier is weergeven wordt namelijk beter gelezen en begrepen door de klant.

Webinar: Van een efficiënte backoffice naar datagedreven adviseren

Wil je meer weten over hoe je de stap maakt van een efficiënte backoffice naar datagedreven adviseren? Bekijk dan onze webinar: Van een efficiënte backoffice naar datagedreven adviseren, en kom meer te weten over:

waarom je moet starten met datagedreven adviseren;

wat dit betekent voor de processen binnen jouw kantoor;

hoe je de backoffice op orde brengt met software van DizzyData;

hoe je data vertaalt naar waardevolle adviezen met behulp van het dashboard van Visionplanner.

