Uitspraak CBb heeft gevolgen voor regels rond startdatum TVL

Een recente uitspraak van het CBb in een zaak van een restauranthouder die het niet eens was met zijn startdatum voor de TVL heeft gevolgen voor een deel van de ondernemers die bezwaar en beroep hebben aangetekend, meldt de RVO.

De ondernemer spande de zaak aan over TVL 1. De restauranthouder wilde een andere startdatum voor TVL 1, omdat hij moest wachten op twee vergunningen. Hij was daardoor niet volledig geopend in de referentieperiode van TVL juni-september 2020.

Nader onderzoek bij startdatum

De rechter heeft in deze zaak bepaald dat de RVO mag uitgaan van de inschrijfdatum bij de KVK. Alleen als er noodzakelijke vergunningen ontbreken moet de RVO nader onderzoek doen. Kan een ondernemer aantonen dat er inderdaad sprake was van een noodzakelijke vergunning om open te mogen én te kunnen? Dan kan de RVO de datum waarop de vergunning is verleend als startdatum gebruiken.

Voor de restauranthouder is de startdatum door de rechter aangepast naar de datum waarop hij de noodzakelijke vergunningen kreeg. Hiermee verandert zijn referentieperiode en de hoogte van het omzetverlies.

Wat betekent dit voor ondernemers?

De uitspraak heeft alleen gevolgen voor ondernemers met openstaande bezwaar- en beroepszaken voor TVL 1 en TVL Q4 2020, meldt de RVO. Dit geldt ook voor ondernemers die bezwaar hebben gemaakt tegen TVL Q1 2021, maar geen gebruik konden maken van de TVL Startersregeling in Q1. Alle lopende bezwaren en beroepen die nog niet zijn beoordeeld gaat de RVO nader onderzoeken. De ondernemer hoeft hiervoor niets te doen. De RVO kan aanvullende bewijsstukken opvragen. De uitkomst hangt af van de individuele situatie. De uitspraak van de rechter heeft geen terugwerkende kracht.

Twee referentieperiodes

Vanaf TVL Q2 2021 is de TVL uitgebreid met een keuze tussen twee referentieperiodes, in eerste instantie alleen in TVL Q1 Startende ondernemingen en vanaf Q2 2021 voor alle aanvragers. Hiermee biedt de regeling een generieke oplossing voor ondernemers met geen of weinig omzet in de gewone referentieperiode.