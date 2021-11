Oppositie stelt extra maatregelen voor tegen belastingontwijking

Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, Volt, Denk en Pieter Omtzigt vinden dat er meer moet worden gedaan aan belastingontwijking door grote bedrijven. Ze komen met een aantal voorstellen die de belastinginkomsten met een miljard moeten vergroten.

Het voorstel, op initiatief van GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug, wil bedrijven beperken in het opknippen van activiteiten oneindig op te knippen. Daardoor kunnen concerns niet meer vaker profiteren van het lage belastingtarief over het eerste deel van de winst. Ook aan belastingvoordelen op elk afzonderlijk bedrijfsonderdeel willen de partijen een einde maken: die moeten maar één keer per concern van toepassing kunnen zijn. Verder willen ze dat buitenlandse vastgoedbeleggers altijd belasting moeten betalen over hun verkoopwinsten. Nu zijn zij daarvan vrijgesteld als hun investeringen via een Nederlands beleggingsfonds lopen.

Hoger tarief Vpb

Het huidige belastingplan sluit fiscale sluiproutes maar beperkt af, vindt Maatoug. ‘Er is meer nodig om de gaten te dichten waar multinationals in Nederland gebruik van maken.’

Maatoug heeft met collega Nijboer (PvdA) overigens ook een amendement ingediend dat de opbrengst van de bankenbelasting met ruim € 1 miljard verhoogt door middel van een verhoging van het tarief over het deel van het belastbare bedrag aan bankenbelasting dat betrekking heeft op kortlopende schulden naar 0,14%. Het tarief voor langlopende schulden zou naar 0,07% moeten. Bovendien stellen beide Kamerleden voor dat het hoge tarief in de vennootschapsbelasting naar 30% gaat. ‘De verhoging van dit tarief heeft een budgettaire opbrengst van € 2,72 miljard.’

