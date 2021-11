Vaststelling TVL Q2 29 november van start

De vaststelling van de TVL-steun over het tweede kwartaal van 2021 begint op 29 november, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 63.000 ondernemers krijgen vanaf dan de vraag een vaststellingsverzoek in te dienen.



Er zijn nog 905 aanvragen voor TVL Q2 in behandeling. Die worden de komende weken afgerond. Is een aanvraag toegekend, dan krijgt de ondernemer per e-mail een verzoek de werkelijke omzet door te geven. Dat moet uiterlijk 11 januari 2022 gebeuren. In veel gevallen is het formulier al ingevuld met gegevens van de Belastingdienst.

Ruim 352.000 aanvragen

Sinds de openstelling van de TVL zijn 352.358 aanvragen gedaan. Daarvan zijn er 308.674 toegekend. Er zijn inmiddels al 161.437 tegemoetkomingen definitief vastgesteld. In totaal is € 6,4 miljard toegekend.

Is het omzetverlies gelijk aan de schatting in de aanvraag, dan ontvangt de ondernemer de laatste 20% van het eerder voorlopig aangegeven bedrag. Is het omzetverlies hoger, dan gaat de subsidie ook omhoog. Bij een lager omzetverlies krijgt de ondernemer minder dan 20% of moet hij (een deel van) het voorschot terugbetalen. Als terugbetalen lastig is, is het mogelijk een renteloze betalingsregeling aan te vragen die bij de ondernemer past.