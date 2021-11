Accountant moet zich verantwoorden over goedkeurende verklaringen TravelBird

Reisorganisatie TravelBird ging eind 2018 failliet en maakte daarna met nieuwe eigenaren al snel een doorstart. De curator blijkt nog altijd druk te zijn met de afwikkeling van het faillissement en heeft de controlerend accountant aangeklaagd bij de Accountantskamer. Dat blijkt uit de faillissementsverslagen van curator mr. J.A.H. Padberg. Volgens de curator heeft de accountant ten onrechte goedkeurende accountantsverklaringen afgegeven bij de jaarrekeningen.

door Misha Hofland

Faillissement TravelBird

Het aan de Keizersgracht in Amsterdams gevestigde TravelBird werd in 2010 opgericht. Na een stormachtige groei werkten er op het moment van het faillissement in 2018 ongeveer 300 mensen bij de reisorganisatie. TravelBird had toen pas net in de eerste helft van 2018 voor de eerste keer winst geboekt. In 2015 waren er nog ongeveer 750 personeelsleden. De personeelskosten waren daardoor ook aanzienlijk. Onder andere door deze kosten was het volgens het bestuur voor TravelBird niet mogelijk om winst te behalen. Om minder personeel nodig te hebben voor het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten ging TravelBird zich daarom richten op de ontwikkeling van software die de boekingen kon verwerken.

De marges in de reisbranche zijn beperkt, met name op vliegtickets. Om de hoge kosten te kunnen blijven betalen, moest er dus volgens het bestuur van TravelBird een hoge omzet worden gerealiseerd. De zomer van 2018 was qua weer uitzonderlijk goed in Nederland en de omringende landen, waardoor er minder reizen werden geboekt. Aangezien de meeste klanten van TravelBird afkomstig waren uit deze landen, werd duidelijk dat het aantal boekingen in de zomer en in het najaar van 2018 erg zouden tegenvallen. Dit had tot gevolg dat het volgens het bestuur voorzienbaar was dat TravelBird over onvoldoende financiële middelen zou beschikken om aan haar financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Daarom werd surseance van betaling aangevraagd. In de weken daaraan voorafgaand waren er al problemen ontstaan met reizigers die aankwamen bij accommodaties, maar die niet waren betaald door TravelBird. Hierdoor was TravelBird al negatief in het nieuws gekomen. Dat schaadde het vertrouwen enorm en zorgde dat er nog minder boekingen binnenkwamen. Uiteindelijk leidde dat tot het faillissement op 7 november 2018.

Tuchtklacht over goedkeurende verklaringen

Uit de faillissementsverslagen van de curator is op te maken dat de accountant de jaarrekeningen 2014 tot en met 2016 voorzien heeft van een goedkeurende controleverklaring. In de jaarrekeningen is een aanzienlijke latente belastingvordering opgenomen. Curator Padberg stelde kritische vragen aan de accountant over zijn onderzoek naar de toelaatbaarheid van het opnemen van de volledige latente belastingvordering op de balans. Hij raakte echter naar eigen zeggen niet overtuigd door de nadere motivering van de accountant over de toelaatbaarheid van het opnemen van de latente belastingvordering in de jaarrekeningen 2015 – 2017. Daarom is een klacht ingediend bij de Accountantskamer, met als doel om een oordeel te verkrijgen over de controlewerkzaamheden van de accountant ten aanzien van het opnemen van de latente belastingvordering. De curator stelt zich in die tuchtprocedure op het standpunt dat de accountant ten onrechte goedkeurende accountantsverklaringen afgegeven bij de jaarrekeningen.