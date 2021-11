ONL: haal NOW, Tozo en TVL weer van stal

Voor ondernemers die worden getroffen door de coronamaatregelen die voor de komende drie weken zijn afgekondigd, moeten de NOW-, Tozo- en TVL-regelingen weer geopend worden. Dat bepleit ondernemersvereniging ONL.

Voorzitter Hans Biesheuvel spreekt van ‘een grote klap’. ‘Het regent annuleringen, ondernemers in de horeca- en evenementenbranche kunnen weer voorraden weggooien. De spaarpotjes en reserves bij deze ondernemers zijn door de eerdere maatregelen al op. We kunnen hen nu niet in de kou laten staan.’ Volgens ONL komen de maatregelen het hardste aan bij de ondernemers die de afgelopen 1,5 jaar het meest hebben geleden onder de crisis. ‘Mkb-ondernemers zitten aan hun limiet, zowel zakelijk als mentaal, en daarom kan deze ‘lockdown light’ ook echt niet langer duren dan drie weken.’

Herintroductie voorraadvergoeding

ONL is niet tevreden met de aangekondigde extra steun, want die zou beperkt zijn. ‘Dit doen geen recht aan de ernstige situatie waarin veel mkb-ondernemers zitten. Het nieuwe steunpakket moet eenvoudig, maar daadkrachtig zijn. ONL denkt hierbij specifiek aan de generieke steunmaatregelen NOW, Tozo en TVL, die per 1 oktober zijn gestopt. Het demissionaire kabinet heeft ervaring met deze maatregelen en is in staat de systematiek hierachter op korte termijn weer op te starten. Tegelijkertijd moet er oog blijven voor ondernemers die geen of onvoldoende aanspraak hebben kunnen maken op de generieke steunmaatregelen, maar wel negatief geraakt worden door de nieuwe maatregelen. ONL denkt ter ondersteuning van deze ondernemers onder meer aan de herintroductie van de voorraadvergoeding in de TVL.’

VNO-NCW en MKB-Nederland lieten eerder al weten teleurgesteld te zijn over de nieuwe maatregelen en een schadevergoeding te willen. Zorgen zijn er onder meer over de keuze over een 2G- of 3G-toegangsbeleid die bij ondernemers wordt neergelegd.