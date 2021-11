Curatoren Carillion dagen KPMG voor Britse rechter

De curator van de omgevallen Britse bouwgigant Carillion gaat een rechtszaak beginnen tegen voormalig accountant KPMG. Bij het hooggerechtshof is een claim ingediend van 250 miljoen euro, meldt The Sunday Times.

Het concern ging in 2018 failliet en liet een schuldenlast van een slordige 7 miljard pond achter. De ‘official receiver’, de door de overheid benoemde instantie die het faillissement afwikkelt, denkt nu voldoende bewijzen te hebben dat KPMG nalatig is geweest bij de boekencontrole. Zo zou een deugdelijke controle ontbreken voor tientallen miljoenen aan dividenden en adviesvergoedingen die tussen 2014 en 2017 zijn betaald.

‘Management verantwoordelijk’

Carillion was een bouwbedrijf dat veel opdrachten uitvoerde voor de overheid, zoals een omvangrijk spoorwegproject en het onderhouden van militaire terreinen. Ten tijde van het faillissement werkten er 3.000 mensen, die allemaal hun baan kwijtraakten. KPMG stelt dat het management van Carillion schuldig is aan het omvallen van het bedrijf: zij hebben immers strategie en uitvoering bepaald. KPMG was negentien jaar lang de controlerend accountant en streek voor die werkzaamheden 29 miljoen pond op. Negen maanden voor het faillissement werd de laatste jaarrekening van een goedkeurende handtekening voorzien.

Tegen KPMG loopt omtrent het Carillion-drama nog een tuchtzaak wegens het verstrekken van misleidende informatie aan toezichthouder FRC. Recent oordeelde de tuchtrechter nog dat KPMG de FRC opzettelijk had misleid rondom het faillissement van beddenfabrikant Silentnight.