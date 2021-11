Hof zet streep door btw-vrijstelling alternatief therapeut

Een zelfstandig homeopaat, frequentietherapeut, paranormaal therapeut en magnetiseur, geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers (NOAG), rekent over haar diensten geen btw. Ten onrechte, oordeelt het gerechtshof: de btw-vrijstelling geldt alleen voor BIG-geregistreerde zorgverleners en de betreffende registratie is in dit geval niet gelijkwaardig.

De vrouw heeft geen opleiding voltooid waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). Wel heeft zij een opleiding tot docent maatschappijleer gevolgd en onder meer cursussen Doktersassistente, Wandelcoaching, Aura en Chakra Practitioner en Medische Basiskennis. Er is ook sprake van registraties bij Stichting NIBIG (belangenbehartiging voor integrale gezondheidszorg) en Stichting Cat (complementair alternatieve therapeuten). De therapeut behandelt mensen met uiteenlopende klachten.

Uitzonderingen op BIG

Vrijstelling van btw geldt in de basis voor medische beroepsbeoefenaren die onder het bereik van de Wet BIG vallen. Uitzonderingen zijn er voor medische beroepsbeoefenaren die zich bezighouden met gezondheidskundige verzorging van de mens en aantonen dat ze daarvoor over beroepskwalificaties beschikken die waarborgen dat die diensten een kwaliteitsniveau hebben dat gelijkwaardig is aan het kwaliteitsniveau van een Wet BIG-beroepsbeoefenaar. Dat kan zijn via een afgeronde op de beroepsuitoefening gerichte gezondheidskundige hbo-bacheloropleiding, een afgeronde gezondheidskundige beroepsopleiding gecombineerd met een andere op de beroepsuitoefening gerichte aanvullende gezondheidskundige opleiding of een afgeronde gezondheidskundige beroepsopleiding gecombineerd met relevante kennis en ervaring op het gebied van de beroepsuitoefening. De therapeut vindt dat zij onder die uitzonderingsregel valt en rekent daarom geen btw over haar diensten. De Belastingdienst vindt echter dat ze wel btw-plichtig is.

Rechter: NOAG is voldoende

Voor de rechtbank krijgt de vrouw gelijk. Ze is geregistreerd bij de NOAG, een door zorgverzekeraars erkende beroepsvereniging, en heeft de hoogste licentie die slechts aan volledig geschoolde therapeuten wordt verstrekt. Bovendien heeft NOAG verklaard dat de vrouw beschikt over de kennis, opleiding en ervaring overeenkomend met een hbo-bacheloropleiding en over medische basiskennis.

Opleidingen garanderen geen kwaliteitsniveau

De Belastingdienst gaat in beroep. Het hof stelt vast dat het draait om de vraag of de vrouw beroepskwalificaties heeft die het kwaliteitsniveau van haar diensten op hetzelfde niveau brengt als dat van BIG-geregistreerde zorgverleners. En dat is niet het geval, is het oordeel: ‘De genoemde beroepen waarmee belanghebbende wordt vergeleken vereisen immers tenminste een op het desbetreffende beroep gerichte afgeronde opleiding op hbo- of wo-niveau. Belanghebbende beschikt weliswaar over een afgeronde hbo-opleiding (maatschappijleer), maar die opleiding is niet specifiek gericht op haar diensten van gezondheidskundige aard. Belanghebbende heeft, in het licht van de betwisting door de Inspecteur, ook anderszins niet aannemelijk gemaakt dat de door haar gevolgde combinatie van opleiding, kennis en ervaring eenzelfde kwaliteitsniveau heeft als een afgeronde op de beroepsuitoefening gerichte gezondheidskundige hbo-bachelor of wo-opleiding, als hiervoor genoemd.’

Ook NOAG-registratie niet voldoende

De vrouw kan ook geen beroep doen op haar aansluiting bij CAT en NIBIG, want die gaven in 2019 niet weer of ze beschikte over specifieke beroepsgerichte kennis overeenkomend met (minimaal) een hbo-bacheloropleiding. Anders dan de rechtbank vindt het hof de NOAG-registratie ook geen garantie: ‘De NOAG is weliswaar een door een zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging, aldus het hof. ‘Het toelatingscriterium ‘volledig geschoold’ van NOAG sluit echter niet uit dat, bij de registratie en verkrijging van de Aa-licentie mede rekening wordt gehouden met opleidingen op hbo-bachelor-niveau, die niet specifiek beroepsgericht zijn. Daarmee wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat moet blijken dat wordt beschikt over ‘specifieke beroepsgerichte kennis overeenkomend met (minimaal) een hbo-bacheloropleiding’.’ Ook deze registratie biedt dus geen soelaas.

Uitspraak gerechtshof Arnhem, 9 november 2021