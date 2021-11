RVO bij TVL-aanvraag extra geduldig met aanleveren accountantsproduct

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vraagt soms aanvullende informatie op bij een TVL-aanvraag. Voor het aanleveren krijgt de ondernemer twee weken de tijd, maar voor het accountantsproduct kan die termijn met nog eens vier weken worden verlengd.

Voor TVL Q3 2021 zijn ruim 35.000 aanvragen gedaan. RVO beoordeelt nu de laatste 4.000 daarvan; bij 1.355 aanvragen is de ondernemer om aanvullende informatie gevraagd. Dde RVO legt uit hoe dat werkt: ‘Een vraag om aanvullende informatie kan over veel dingen gaan. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of er een bedrijfspand is: we vragen dan om foto’s of ander bewijsmateriaal. Of de omzetgegevens komen niet overeen met die van de Belastingdienst. Dan vragen we extra bewijs.’ Het kan ook gaan om een niet goed aangeleverd accountantsproduct. ‘In dat geval vragen we de ondernemer dit nog een keer op de juiste manier te doen.’

Een vraag om aanvullende informatie blijft twee weken openstaan, waarbij de aanvraag op pauze wordt gezet. ‘Als de ondernemer na twee weken niet reageert, gaat de taak dicht. We moeten dan zonder de gevraagde informatie een beslissing nemen. Dit kan betekenen dat we de aanvraag moeten afwijzen.’

Verlenging accountantsproduct tot vier weken

Omdat de TVL een crisisregeling is, wordt het verzoek om aanvullende informatie soms nog twee weken opengezet. Daar wordt de ondernemer per e-mail van op de hoogte gesteld. Na een week volgt bovendien nog een herinnering. Voor één informatieverzoek geldt daarna nog een uitzondering: ‘Alleen bij de vraag om het accountantsproduct zetten we na deze vier weken de taak nog twee weken open.’ Volgt er dan nog geen reactie, dan wordt de aanvraag afgekeurd.