Financiële dienstverlening: maak het visueel

In dit interview spreken we Silvia Versteegh, RB belastingadviseur en mede-eigenaar van Camelot Accountancy, over het bieden van persoonlijk financieel inzicht. Waarom zet ze hierop in, hoe pakt ze het aan en welk verdienmodel is eraan gekoppeld?

Meer klantcontact

Silvia vertelt: ‘Binnen Camelot Accountancy hebben we het doel proactief te zijn en regelmatig contact te hebben met klanten. We hebben onze klanten daarom gesegmenteerd als a, b en c klanten. Per segment staat vast hoe vaak we contact met de klant hebben. Om deze gesprekken inhoud te geven zijn we ook persoonlijke financiële planning gaan aanbieden.’

Onze accountant en relatiebeheerder signaleren in de gesprekken de vraag naar financieel inzicht. Dit laten ze aan mij weten en dan neem ik contact op met de klant. Klanten hebben veel vragen over eerder stoppen met werken. Op deze manier krijgen we zo veel leads voor financieel inzicht dat we het nu zelfs een beetje afhouden.

Hoe is het proces en het verdienmodel?

De financieel inzicht dienstverlening deden we eerst met Excel maar dat had een aantal nadelen: suboptimaal financieel inzicht, onderhoud op het Excel en hogere kosten voor de klant omdat we lang bezig waren met invoeren. Die hoge kosten waren met name een drempel voor klanten. Men ging er langer over nadenken voordat men persoonlijk financieel inzicht afnam. In die tijd was de prijs voor de klant 1.500 euro.

Met de FinRust software hebben we de kosten voor de klant verlaagd naar 850 euro voor een financieel plan. Dit kan omdat we onze aanpak hebben verbeterd. We maken het plan in 2-3 uur, vervolgens nemen we 1 uur de tijd om het plan te bespreken en daarna sturen we het plan toe. Achteraf krijg je vaak nog wel wat vragen, maar dat mag qua tijdsbesteding geen naam hebben.

Wat zijn de resultaten?

Het is het goedkoper geworden en klanten zijn nu enthousiaster over de planning. Vooral de grafische vormgeving spreekt de klant aan. Zelf ben ik als belastingadviseur/assistent-accountant meer van de cijfers maar het overgrote deel van de mensen is visueel sterker. Het grafische beeld zet echt aan tot actie. Een voorbeeld: een klant zag in de grafiek dat stoppen op 62 jarige leeftijd ruim 800.000 euro ging kosten. De klant realiseerde zich toen dat het niet haalbaar was om eerder te stoppen. Het zette echter wel aan tot nadenken: wat wil ik? Nu ruimer leven of iets besparen en geld voor later reserveren?

Nadat we het plan gemaakt hebben, zet ik een taak in mijn CRM om over 3 jaar weer contact op te nemen met de klant. Vaak is de financiële situatie dan zo veranderd dat een nieuw financieel plan geen overbodige luxe is.

Wat is voor jou het FinRust effect?

Voor mij is het FinRust effect: visualiseren wat de situatie netto is. Zoals ik al zei: veel mensen zijn visueel ingesteld. Verder heb ik gemerkt dat netto inkomen en uitgaven het enige is wat de klant snapt.