Meer bijtelling dreigt door leveringsproblemen

Door leveringsproblemen krijgen veel zakelijke rijders hun nieuwe elektrische auto pas in 2022 geleverd. De VZR (Vereniging Zakelijke Rijders) vreest dat zij de dupe worden van de hogere bijtelling die volgend jaar gaat gelden.

Lagere cap

Vanaf 2022 krijgen zakelijke rijders alleen korting op de bijtelling tot een bedrag van 35.000 euro. In 2021 is dat nog 40.000 euro. Wie nu een elektrische auto bestelt, kan kiezen uit een beperkte voorraad of rekening houden met een levertijd die soms oploopt tot 18 maanden. In slechts enkele gevallen kan je de auto van je keuze dit jaar ook daadwerkelijk gaan rijden mét de bijbehorende bijtellingskorting.

Meer berekeningen

Jan van Delft, voorzitter VZR legt uit: ‘Op onze website worden er 160% meer bijtellingsberekeningen uitgevoerd. Iedereen wil weten waar hij aan toe is en dat is met de huidige situatie niet duidelijk. VZR pleit er dan ook voor om de besteldatum leidend te laten zijn voor de bijtelling. Je beslist immers op dat moment voor de auto met de op dát moment geldende bijtelling. Dan weet je waar je als berijder recht op hebt.’

Bron: VZR