‘Redding ADO Den Haag kost fiscus 1,7 miljoen’

Een reddingsplan voor de noodlijdende voetbalclub ADO Den Haag voorziet in een aanzienlijke korting op de belastingschuld. Gaat het plan door, dan loopt de fiscus bijna € 1,7 miljoen mis, becijferde Omroep West.

Herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger kwam afgelopen week met een plan om de voetbalclub te redden. De rechter keurde in mei het verzoek goed om voor ADO een procedure te starten in het kader van de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Daarmee kan een faillissement worden ontweken.

Schuldeisers leveren flink in

Het plan van Reiziger bevat een voorstel voor de vorderingen daterend van voor 25 mei, de dag dat de rechter het verzoek bekrachtigde. Schuldeisers tot € 500.000 ontvangen volgens dat voorstel 20% van hun oorspronkelijke vordering, over het gedeelte van € 500.000 tot een miljoen ontvangen zij 15% en over het gedeelte daarboven 10%. Crediteuren met achtergestelde leningen ontvangen niets. Datzelfde geldt ook voor de schuld aan een aan ADO Den Haag gelieerde vennootschap. Preferente schuldeisers ontvangen dubbele percentages. De schuldeisers moeten dat voorstel nu binnen twee weken beoordelen. Gaan de crediteuren akkoord, dan maakt dat de weg vrij voor een overname door investeringsmaatschappij Globalon, die daarmee de huidige Chinese aandeelhouder United Vansen zou aflossen. Of die zomaar met het plan akkoord gaat, is onzeker.

2,5 miljoen aan gemeenschapsgeld

ADO Den Haag heeft ongeveer 140 schuldeisers. De Belastingdienst heeft nog een rekening van € 2,8 miljoen openstaan en kan volgens het voorstel rekenen op een betaling van 40%. Daarmee zou de club € 1,68 miljoen aan belasting niet hoeven af te dragen, berekende Omroep West. De gemeente, eigenaar van het stadion, zou volgens de omroep € 825.000 aan huurinkomsten mislopen.

Bron: Omroep West