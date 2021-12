Bijtelling na 60 maanden: 22 of 25 procent?

Na 60 maanden bijtelling van de auto van de zaak vervalt het oorspronkelijke bijtellingspercentage. Wat wordt het nieuwe percentage?

Als de werknemer meer dan 500 privékilometers per jaar rijdt met een auto van de zaak, moet hij een bedrag bij het inkomen optellen voor het privégebruik van deze auto: de bijtelling. Welk bedrag de werknemer bij het inkomen moet optellen, hangt af de keuze van de auto (CO2-uitstoot) en de fiscale waarde ( = nieuwprijs zonder bijvoorbeeld kosten rijklaar maken) van de auto. Na 60 maanden vervalt het oorspronkelijke bijtellingspercentage. Wat wordt het nieuwe bijtellingspercentage?

Bijtellingspercentage

De autokeuze bepaalt het bijtellingspercentage. De afgelopen jaren zijn er veel bijtellingspercentages voorbijgekomen: 0 procent, 4 procent, 7 procent, 14 procent, 15 procent, 20 procent, 21 procent, 22 procent en 25 procent. Deze bijtellingspercentages gelden voor de periode van 60 maanden. De leaseauto heeft dus 60 maanden lang hetzelfde bijtellingspercentage.

Na 60 maanden

De auto kan na 60 maanden nog steeds gebruikt worden als leaseauto, maar wat wordt dan het bijtellingspercentage? De Belastingdienst geeft het volgende aan: “Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.”

22 of 25 procent

Vanaf 2017 is het standaard bijtellingstarief vastgesteld op 22 procent. Daarom wordt vaak aangenomen dat dit het huidige bijtellingspercentage is. Maar 22 procent bijtelling geldt alleen voor auto’s die vanaf 1 januari 2017 tenaamgesteld zijn. Voor auto’s die vóór 2017 tenaamgesteld zijn, is het algemene bijtellingspercentage 25 procent.

Voorbeeld auto met CO2-uitstoot

Een werknemer heeft een benzineauto die in 2017 op kenteken is gezet met een bijtellingspercentage van 7 procent (CO2-uitstoot van 25 gr/km). Na 60 maanden vervalt dit voordeel. In 2022 wordt het bijtellingpercentage 22 procent over de in 2017 geldende fiscale waarde van de auto.

Voorbeeld auto zonder CO2-uitstoot

De werknemer heeft een volledig elektrische auto die in 2017 op kenteken is gezet met een bijtellingspercentage van 4 procent (CO2-uitstoot van 0 gr/km). Na 60 maanden vervalt dit voordeel, maar de werknemer krijgt nog wel 10 procent korting op het toen geldende standaardtarief uit 2017 over de eerste €35.000. In 2022 heeft de werknemer dan 22 procent minus 10 procent is 12 procent bijtelling over de eerste € 35.000 en 22 procent over de rest van de fiscale waarde van de auto.

Youngtimer

Is de auto 15 jaar of ouder, dan valt deze onder de youngtimerregeling. Het algemene bijtellingspercentage is vastgesteld op 35 procent van de dagwaarde van deze auto. Gaat het om een volledig elektrische auto dan is het percentage 17 procent.

Wijzigingen vanaf 2022

Met ingang van 1 januari 2022 zijn er een aantal wijzigingen ten aanzien van de bijtelling voor de elektrische auto:

Het bijtellingspercentage voor privégebruik van een zakelijke EV wordt afgebouwd zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. In 2022 is de korting 6 procent en daarmee komt de bijtelling op 16 procent (normaal tarief is 22 procent). De catalogusprijs waarover de korting op het bijtellingspercentage voor EV’s geldt, wordt verlaagd. In 2022 wordt dit € 35.000 en vanaf 2023 € 30.000.

Bron: VZR.nl