Crypto: kansen en uitdagingen voor accountants

Cryptovaluta zijn niet langer alleen maar spannend, omdat ze risico’s met zich meebrengen. Ze bieden – naarmate steeds meer bedrijven er gebruik van gaan maken – ook steeds meer mogelijkheden. Als accountant kun jij je klanten helpen om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met dit nieuwe programmeerbare geld en zo grip te krijgen op crypto. Maar waar krijg je mee te maken als accountant en waar zitten die kansen en uitdagingen precies? Je leest, hoort of ziet het hieronder!

Crypto podcast: waar krijg je als fiscalist of accountant mee te maken?

In deze podcast interviewt fiscaal journalist Marit Muller cryptokenner en fiscalist Jan van Esch van Duid. Hij neemt je mee in onderwerpen als de risico’s van witwassen, in welke gevallen je te maken krijgt met loonbelasting en het betalen van btw, toezicht & wetgeving, vermogensbeheer en de vermogensvergelijking in je aangiftesoftware als handig hulpmiddel om een volledig beeld van het vermogen van je klant te krijgen. Bezit van crypto verschijnt immers niet automatisch in de vooringevulde aangiftes van de Belastingdienst. Vergeet of verzuimt je klant melding te maken van een of meer crypto-accounts en constateer je ongebruikelijke transacties? Hoe ga je dan om met het eventueel melden hiervan in het kader van de Wwft? Dit en meer hoor je in deze crypto podcast!

Crypto: uitdagingen maar ook kansen voor accountants

De opkomst van cryptovaluta en blockchaintechnologie brengen de nodige veranderingen met zich mee voor accountants. Denk aan vraagstukken over de waardering op de balans, beveiliging en financiële verslaglegging. Daarnaast ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Cryptospecialist Jacob Boersma vertelt je meer in de video en uitgebreide blog.

