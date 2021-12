Jaarrekeningenrecht-specialist Hans Beckman overleden

Op 5 december – tevens zijn geboortedag – is prof. mr. dr. Hans Beckman overleden. Hij is 77 jaar geworden.

Beckman was hoogleraar bedrijfseconomie en jaarrekeningenrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam van 1981 tot 2011. Tussen 1981 en 1991 was hij partner en RA bij EY-voorganger Moret & Limperg. Daarna was hij tot 2016 advocaat, partner en adviseur bij Stibbe. Van 2006 tot 2014 was hij ook hoogleraar ondernemingsrecht, in het bijzonder het jaarrekeningenrecht, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Beckman, die officier was in de Orde van Oranje-Nassau, was tevens lange tijd, van 1994 tot dit jaar, redacteur van het tijdschrift Ondernemingsrecht. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, zoals ‘Hoofdlijnen van het jaarrekeningenrecht in Nederland’.