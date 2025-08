Strijdbare accountant Corneel Spil overleden

Spil werd in 1941 geboren in Deventer. Hij volgde studies aan de Vrije en Stedelijke Universiteit van Amsterdam en was onder meer directeur van FMN Finance House (later Fortis en ABN Amro). In 1990 richtte hij zijn eigen bedrijfsadvieskantoor Finiconsult op.

In de accountantswereld is Spil het meest bekend van de drijvende kracht achter de OvRAN en Stichting De Wakkere Accountant, die eind 2006 werd opgezet als een protestbeweging tegen het NBA-bestuur en de dominantie van de controlepraktijk en de Big Four. De mkb-accountant zou meer aandacht moeten krijgen; de stichting bestaat nog steeds en streeft “naar een werkbare regelgeving voor accountants”. De OvRAN streed vele malen vergeefs tegen regelgeving, bij de lokale rechter, maar ook bij Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Strijden voor gezonde woonplek

Spil woonde de laatste tien jaar in Montenegro, maar bleef actief en betrokken bij ontwikkelingen in Nederland. Als oud-inwoner van Helvoirt stond hij bijvoorbeeld begin dit jaar nog voor de rechter in een zaak rond rijksweg N65 tussen Den Bosch en Tilburg. Wonen langs de weg is ongezond, vond Spil, die het comité N65 Ondergronds Helvoirt oprichtte. Hij was ervan overtuigd dat de luchtverontreiniging ook zijn vrouw het leven had gekost – zelf koos hij er dus voor om in Montenegro aan zee te gaan wonen. Zijn comité is bedoeld om een tunnel of randweg onder Vught te maken. Veel succes heeft het nog niet opgeleverd; afgelopen maand oordeelde de Raad van State nog dat geheime stukken over de plannen met de weg niet openbaar hoeven te worden gemaakt. De gemeente Vught kiest voor een verdiepte bak omdat een tunnel te duur zou zijn.

‘Vooral principieel’

Het overlijden van Spil, bekendgemaakt door Accountant.nl, maakt reacties los op LinkedIn. Arnout van Kempen, directeur compliance & risk bij aaff, noemt hem “voor de NBA en haar rechtsvoorgangers niet bepaald de makkelijkste man, maar zeker iemand die de beroepsorganisatie scherp hield”. Van Kempen deelde Spils voorkeur voor afschaffing van de controleplicht. “Het is me vaker opgevallen, principieel is vrij makkelijk uit te leggen waarom de controleplicht liever vandaag dan morgen afgeschaft moet worden, maar als je het praktisch maakt zijn er toch vooral veel bezwaren. De heer Spil was vooral principieel.”

Hoogleraar Jan Bouwens is ook lovend: “Zeker een bijzonder man. Inderdaad een man van principe, maar zeker ook zeer begaan met het maatschappelijk belang van de controle. Een man die kon nadenken, zijn gedachten kon overbrengen en die zijn gedachten om kon zetten in actie met effect!”

Jan Wietsma, financierings- en WHOA-deskundige en eigenaar van MKB-kredietcoach, geeft aan dat Spil altijd “de scherpte van het debat zocht”. “Ook in de wandelgangen van vergaderingen en congressen heb ik regelmatig met hem gesproken over zijn ‘strijd’ tegen de beroepsorganisatie. Hij was daarin gedreven en vasthoudend, en ik mocht hem altijd bevragen op zijn argumenten. Die dialogen leidden vaak tot de ‘we agree to disagree’-consensus.”