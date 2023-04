Voormalig accountant Pieter-Paul Saasen (BDO, Publiek Belang) overleden

Pieter-Paul Saasen is op 31 maart op 48-jarige leeftijd overleden als gevolg van een slepende ziekte. Dat meldt ICT-dienstverleningsbedrijf Ctac uit Den Bosch, waar hij tot voor kort CEO was. Saasen had nog maar enkele dagen geleden aangekondigd dat hij zijn functie als CEO met veel pijn in zijn hart moest neerleggen vanwege gezondheidsredenen, meldt het bedrijf. Hij laat een vrouw en vijf kinderen na.

Accountancyhervormer

Pieter-Paul Saasen was lid van de NBA Stuurgroep Publiek Belang en hoofd van de controlepraktijk bij BDO. Hij gold enkele jaren geleden als een sleutelfiguur in de beweging die de accountancy wilde hervormen en het geschonden imago van de beroepsgroep probeerde te herstellen. Na een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD naar de Waalrese vermogensbeheerder Box Consultants raakte Saasen echter zelf in opspraak. In de fraudezaak werden in 2016 invallen gedaan bij Box en bij BDO in Eindhoven. Saasen legde zijn functies bij BDO en NBA neer nadat er een tuchtklacht tegen hem en een collega-BDO’er werd ingediend. Door de Accountantskamer werd hij in 2018 berispt vanwege onvoldoende kritisch en zorgvuldig handelen bij de controle van de jaarrekeningen van Box. In hoger beroep verlaagde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) die tuchtrechtelijke maatregel naar een waarschuwing.

Uit de accountancy gestapt

Saasen stapte uit de accountancy. Op 1 oktober 2019 trad hij aan als CFO bij Ctac, waar hij op 15 november 2021 werd benoemd tot CEO. Ook werd hij bestuurslid bij voetbalclub Helmond Sport.

