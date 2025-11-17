Ruud Vergoossen overleden

Vergoossen was onder meer hoogleraar aan de universiteiten van Maastricht en Nyenrode en directeur vaktechniek bij het toenmalige Nivra. Hij werkte ook als hoofd vaktechniek bij Ernst & Young en was later partner bij BDO, tot hij in 2016 zijn carrière in de accountantspraktijk afsloot.

Vanaf 1999 was Vergoossen hoogleraar externe verslaggeving, eerst aan de Universiteit Maastricht en daarna aan Nyenrode Business Universiteit. Daar was hij onder andere voorzitter van de Examencommissie Accountancy, Controlling & Tax en directeur van het Center for Corporate Reporting, Finance & Tax. Vergoossen stopte met zijn werk aan beide universiteiten toen hij 62 jaar was. Daarna bleef hij nog wel regelmatig schrijven over het vak. In de komende editie van Accountancy Vanmorgen verschijnt nog een column van zijn hand.

Kritisch op opleidingen

In zijn afscheidsrede als hoogleraar begin vorig jaar waarschuwde hij voor een dreigend tekort aan controlerend accountants. Een oplossing was volgens hem als de zeven Nederlandse universiteiten die opleiden tot registeraccountant hun opleidingen meer op elkaar afstemmen en beter samenwerken. Hij had met name kritiek op de postmasterfase. “In een postmaster zijn ze vaak nog jaren bezig om tot de titel registeraccountant te komen, al dan niet naast hun te drukke werk bij een accountantskantoor. Die werkdruk is gewoon te hoog, en het is sowieso een generatie die een andere balans tussen werk en privé nastreeft.” Daarom zouden alle universiteiten één postacademische beroepsopleiding moeten aanbieden.

Splitsing NBA wen duurzaamheidsaccountant

Hij vond ook dat de NBA zou moeten worden gesplitst, waarbij de groep van controlerend accountants een eigen publiekrechtelijke organisatie krijgen. “De NBA worstelt al veel langer met haar dubbele rol, van beroepsorganisatie die veel zelf mag reguleren in het beroep én belangenbehartiger van het hele beroep.” Vergoossen was samen met Lineke Sneller van mening dat met de regels voor duurzaamheidsrapportage de grens was bereikt van wat we van een accountant mogen verwachten. Hij was voorstander van de introductie van een specifieke duurzaamheidsaccountant.

De uitvaart vindt in besloten kring plaats.