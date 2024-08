Oprichter Brouwers Accountants overleden

Jan Brouwers, oprichter van Brouwers Accountants, is overleden. Dat meldt het accountantskantoor op LinkedIn.

Jan Brouwers startte in Holten met administratiekantoor Brouwers. “Onder zijn bezielende leiding zijn de eerste mooie stappen van Brouwers Accountants & Adviseurs gezet”, meldt Brouwers Accountants op LinkedIn.

Diens zoon Han Brouwers bouwde het kantoor uit tot een flinke speler in de Nederlandse markt, met vestigingen in Zwolle, Apeldoorn, Amsterdam, Genemuiden en Deventer. Voor de dagelijkse leiding kreeg hij enkele jaren geleden versterking van de derde generatie. Zoon Ewout Brouwers keerde, na een carrière bij onder meer KPMG en Unicorn scale up Picnic, terug naar het familiebedrijf.

Snel daarna ging Brouwers in zee met de Belgische PIA Group, waar investeringsgroep Baltisse van de Belgische topondernemer Filip Balcaen achter zit. Ewout Brouwers werd daarbij CEO van PIA Nederland, dat met de private investeerder op de achtergrond een stevige groeiambitie heeft in de Nederlandse accountancymarkt. Onlangs sloot het West-Friese accountantskantoor Kaap Hoorn nog aan bij de PIA Group. Met Kaap Hoorn telt PIA Group in Nederland nu ongeveer 500 medewerkers en bijna 20 vestigingen.

“Wij zijn dankbaar voor alles wat Jan Brouwers voor ons kantoor heeft betekend”, meldt Brouwers accountants. “Wij wensen de familie en naasten veel sterkte met dit verlies. Als collega’s kijken wij terug op een mooie samenwerking en danken wij Jan Brouwers voor de waardevolle (levens)lessen die hij ons heeft meegegeven.” De familie heeft dinsdag 6 augustus in besloten kring afscheid genomen.