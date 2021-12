OM heeft toch geen zaak tegen van fraude verdachte vastgoedondernemer en vraagt vrijspraak

Vastgoedondernemer Jos Caelers was acht jaar lang onderwerp van een strafonderzoek, maar het OM moest maandag in de Bossche rechtbank erkennen geen bewijs te hebben gevonden voor belastingfraude en vraagt daarom om vrijspraak.

Caelers was eigenaar van diverse vastgoedobjecten, waaronder het Crown Hotel in Eindhoven. Zijn toenmalige belastingadviseur Bluestone (nu Baker Tilly) adviseerde in 2004 een Stichting Particulier Fonds op de Antillen. Dat was fiscaal gunstig. De Belastingdienst ging er vragen over stellen, maar er kwamen geen antwoorden. Ook bleek de aangifte inkomstenbelasting over de jaren 2005 tot en met 2007 niet in orde. Het leidde tot een langdurig onderzoek dat nu tot de slotsom heeft geleid dat Caelers erop mocht vertrouwen dat zijn adviseurs deskundig waren en dat zij zijn aangifte op een correcte wijze invulden. Zijn advocaat droeg bovendien aan dat de Antillen-constructie naar de maatstaven van zeventien jaar geleden door de beugel kon.

Belastingadviseurs nu in het vizier

Caelers zelf is inmiddels zijn bedrijven kwijt en heeft de adviseurs van destijds aansprakelijk gesteld voor de geleden schade, die miljoenen zou bedragen. Die zaak komt in mei voor, hoewel de belastingadviseurs in kwestie met het OM al enige tijd geleden een schikking hebben getroffen om strafrechtelijke vervolging te voorkomen. In deze strafzaak doet de rechter de dag na Kerst uitspraak.