Standaardiseren met RGS: werk aan de winkel!

Op 30 november 2021 vond de Dag van RGS plaats, met sprekers als de Belastingdienst, CBS, financiële dienstverleners en softwareleveranciers. Albert van Ruijven, accountancy adviseur bij Twinfield, woonde dit digitale event bij en zette zijn belangrijkste bevindingen voor je op een rij.

Albert: ‘Wat de inhoud betreft, had de Dag van RGS ook 2 of 5 jaar geleden kunnen plaatsvinden. De meningen, vragen, uitdagingen en bezwaren zijn gedurende de negen jaar dat RGS nu bestaat namelijk identiek gebleven. Toch vond ik het een boeiend event met goede sprekers. Als fervent voorstander van RGS zie ik dat er stappen worden gezet naar de volwassenheid van RGS en heb ik het gevoel dat de RGS-acceptatie en implementatie met een ‘booster’ zich nog echt meer zou kunnen verspreiden.’

Voordelen RGS onderkend, maar adoptie is traag

Over de voordelen van RGS waren de deelnemers aan het event het eens: uniformiteit, standaardisatie, eenduidig koppelvlak, snelle gegevensuitwisseling, voorkomen van fouten en vergoten van advieskansen omdat de benodigde informatie snel en eenvoudig beschikbaar komt. De adoptie verloopt echter traag, zeer traag. Albert: ‘Nu is het koppelen van softwarepakketten niets bijzonders, we knopen al jaren applicaties met allerlei ‘mappingstabellen’ aan elkaar. Maar dit is mijns inziens nu juist wel net de reden waarom adoptie achter blijft. De huidige mappings zijn al goede rijdende treinen, maar op verschillende spoorbreedtes en van verschillende kleuren. De RGS-trein moet wachten bij de wissel op zijn beurt of staat zelfs spiksplinternieuw op het rangeerterrein te wachten tot hij wordt ingezet.’

Onbekendheid RGS nog groot

Onbekend maakt onbemind geldt ook al een tijdje voor RGS. Gemiddeld 50% van de deelnemers antwoordden dan ook op de vraag of RGS een onderdeel is van de digitale strategie op kantoor met: ‘Is mij niet bekend’ of ‘nee’. En op de vraag of je jezelf typeert als RGS-kenner antwoordde 2/3: ‘ RGS is geïmplementeerd in de software maar ik doe er niets mee’ en ‘Ik weet dat RGS bestaat maar meer ook niet’. Op de vraag wat je dan nodig hebt om te starten kwamen antwoorden als: ‘ hoe begin je?’, ‘graag hulp daarbij’, ‘pas als het verplicht wordt’, ‘pas als het aansluit op de aangiften en wat zijn de kosten?‘.

Conclusie: aan de slag!

Een verplichting zal RGS niet worden. Wel lichtte de Belastingdienst toe dat zij druk waren RGS te faciliteren. Een vooraf ingevulde balans en winst- en verliesrekening dus. Ook zijn de RGS-codes opgenomen in de auditfile 3.2, wat ook enorme kansen biedt deze te gebruiken voor rapportages en controles. En dat geldt niet alleen voor de Belastingdienst natuurlijk. Het CBS zat ook aan tafel. Zij staan te springen om de statistieken gevoed door RGS uit te breiden, minder handmatig invullen van formulieren mogelijk te maken en willen graag informatie teruggeven aan de klant. Denk aan benchmarking. Albert: ‘ Een win-win dingetje lijkt mij, maar daar hebben ze ons allemaal wel bij nodig. Voor statistieken heb je gegevens nodig, les 1 uit ons leerboekje. En minder handmatige handelingen en kostenbesparing komen niet aanwaaien. RGS gaat je daarbij helpen. Aan de slag dus.’

Maak snel uniforme rapportages met RGS

De getoonde demonstraties lieten allemaal zien hoe je met name rapportages en KPI’s snel kan realiseren met RGS onder de motorkap. Albert: ‘Dit is de reden dat ik er in geloof. Nieuwe connecties binnen software (eigen of bijvoorbeeld MS Power BI) worden met gebruik van de RGS-code als “transportmiddel’ niet in de weg gezeten door bestaande mappingstabellen (want waarom zou je die nog ontwikkelen als RGS voorhanden is). Dus het uniform en snel kunnen verkrijgen van bepaalde rapportages kun je realiseren als je binnen de bronapplicatie (meestal het boekhoudsysteem) de RGS mapping op orde hebt. Ook onze eigen aangiftesoftware Avanzer gaat zo werken. Wil je automatisch de balans en winst- en verliesrekening in de aangifte gevuld hebben? Implementeer RGS binnen je boekhoudsysteem, in ons geval Twinfield Boekhouden. Twinfield Boekhouden is sinds dit jaar (weer) RGS-Ready.’

