Deadline vaststelling TVL Q2 2021 naar 8 maart

Ondernemers die TVL Q2 2021 hebben aangevraagd, moeten uiterlijk 8 maart hun vaststellingsverzoek indienen. Die deadline lag eerder op 11 januari.

Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met het vaststellingsverzoek wordt de werkelijke omzet over de periode april tot en met juni 2021 doorgegeven. De verzoeken worden verspreid over een paar weken verstuurd. Ondernemers met een TVL-aanvraag van € 125.000 of meer moeten het accountantsproduct direct meesturen bij het indienen van de vaststelling. Dat geldt voor alle ondernemers, mkb-bedrijven en grote ondernemingen. Zij kunnen het accountantsproduct vinden op de website van de NBA.

Tijdig aanvragen voor nieuwe periode

De RVO vestigt tevens de aandacht op het tijdig beginnen met de aanvraag voor TVL over het vierde kwartaal van 2021. Dat kan sinds maandagochtend. ‘Het aanvragen van een accountantsproduct kost tijd’, waarschuwt de dienst. Zeker ondernemers die een aanvraag vanaf € 125.000 doen, worden aangespoord. ‘Zij moeten namelijk meteen een accountantsproduct toevoegen bij de aanvraag. Het accountantsproduct is uiterlijk deze week beschikbaar op de site van de NBA. Het verwerken van de aanvraag kan een paar weken duren.’ Aanvragen van TVL Q4 2021 kan tot 28 januari 17:00 uur.