Kwartiermakers starten enquête naar effecten audit-onlymodel

De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector vragen openbaar accountants om deel te nemen aan een enquête-onderzoek naar de effecten van een audit-onlymodel voor accountantsorganisaties.

Dat onderzoek zal worden gedaan door SEO Economisch Onderzoek. ‘Dit onderzoek is begin 2020 aangekondigd in de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie toekomst accountancysector‘, schrijven kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn in hun oproep op LinkedIn. ‘In een audit-onlymodel is er sprake van een scheiding tussen het aanbieden van controle- en adviesdiensten. De aanleiding voor dit onderzoek is dat commerciële prikkels aan de advieskant de kwaliteit van de geleverde controlediensten zouden kunnen beïnvloeden. Een audit-onlymodel als structuurmaatregel zou mogelijk kunnen leiden tot een hogere auditkwaliteit.’

Vragen over synergie, cultuur en wenselijkheid

De enquête is onderdeel van het bredere onderzoek en wordt uitgezet onder leden van de NBA-ledengroep openbaar accountants. ‘De enquête bevat vragen over de synergie tussen controle- en adviesdiensten, de cultuur van accountantsorganisaties, het samenspel tussen efficiëntie en controlekwaliteit en de wenselijkheid van een audit-only model.’ De enquête is onlangs verspreid door de NBA. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen om deel te nemen, kan contact opnemen met SEO via onderzoek.accountancysector@seo.nl.