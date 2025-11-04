Home » RA12 opent kantoor in de Randstad

RA12 opent kantoor in de Randstad

Accountancy

Audit-onlykantoor RA12 opent in januari in Rotterdam de vierde vestiging.

4 november 2025 door Accountancy Vanmorgen

RA12 heeft al kantoren in Zwolle, Naarden en Veenendaal. “Wij zien dat ons model een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan deze groei.” Pijlers onder dat model zijn audit only en vaste prijzen. Bovendien claimt RA12 eerst medewerkers aan te trekken voordat nieuwe opdrachten worden aangenomen.

Mkb en publieke sector

De vestiging in Rotterdam wordt zal net als de andere vestigingen actief zijn in het mkb en de (semi-) publieke sector, met specialisatie in onderwijs, not-for-profitstichtingen en decentrale overheden. “Daarnaast werken wij actief samen met verschillende kantoren die onvoldoende capaciteit hebben voor audit, die zelf niet over een vergunning beschikken of hun vergunning willen inleveren, of die audits zelf niet kunnen uitvoeren vanwege onafhankelijkheidsproblemen.” In Rotterdam gaat Maikel Roowaan (foto) de rol van extern accountant en vestigingsleider vervullen.

