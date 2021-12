Zakelijk reisbureau schikt strafzaak voor 3,5 miljoen

Zakelijk reisbureau ATP verwerkte ongezien extra marges in ticketprijzen en streek daarmee miljoenen op. Het leverde voor de rechtbank eind november een veroordeling op wegens valsheid in geschrifte. Met het OM is nu een ontnemingsschikking getroffen voor € 3,5 miljoen.



Een ontnemingsschikking is mogelijk als een bedrijf geld heeft verdiend met een strafbaar feit. En dat was zo, oordeelde de Amsterdamse rechter op 23 november. ATP was gedaagd door het OM voor valsheid in geschrifte gepleegd bij vier klanten en het oplichten van één klant in de jaren 2009 tot en met 2015. De rechtbank achtte oplichting niet bewezen. Het OM tekende daarop hoger beroep aan omdat wel vond dat het bureau op grote schaal heeft gefraudeerd. Dat beroep is met de schikking van de baan.

Wezenlijk onderdeel bedrijfsmodel

Reisorganisaties moeten transparant zijn over de afspraken en de kosten die zij hun klanten in rekening brengen. ‘Allerlei extra marges van de reisorganisatie mogen niet worden verwerkt in de prijs van de tickets als dat in strijd is met de afspraken’, licht het OM toe. ‘Het contractenbestand was omvangrijk met elk zijn eigen voorwaarden. De operatie was naar het oordeel van het OM niet ingericht op de naleving van de contractvoorwaarden, maar om zo veel mogelijk marge te maken zonder dat het op zou vallen bij de klanten. Als een reisorganisatie in strijd met de afspraken niet transparant is over de extra marges, pleegt deze valsheid in geschrifte.’ En dat gebeurde meer dan incidenteel: ‘Het was een wezenlijk onderdeel van het bedrijfsmodel.’

Ruim 2 miljoen terugbetaald

De afgelopen jaren heeft het nieuwe management van het bureau al aan meerdere klanten te veel in rekening gebrachte kosten vergoed voor een totaalbedrag van € 2,3 miljoen. ‘De omvang van de ontnemingsschikking gaat verder dan de bewezenverklaring van de rechtbank. Daarmee doet deze in voldoende mate recht aan de ernst en het belang van de zaak’, aldus het OM. Het reisbureau zelf en de oud-directeur trekken ook hun hoger beroep in.