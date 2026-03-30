Strukton schikt voor 10 miljoen euro na corruptieonderzoek

Bouwbedrijf Strukton betaalt 10 miljoen euro om strafvervolging wegens buitenlandse ambtelijke omkoping en valsheid in geschrift af te wenden. Volgens het OM heeft het bedrijf jarenlang steekpenningen betaald bij een metroproject in Saudi-Arabië en daarbij ook de externe accountant en andere partijen onjuist geïnformeerd.

De zaak vindt zijn oorsprong in een melding van de Belastingdienst in 2018 bij het Anti-Corruptie Centrum van de FIOD. Dat leidde tot een strafrechtelijk onderzoek naar Strukton, gericht op mogelijke omkoping bij de aanleg van een metrolijn in Riyad. Tijdens dat onderzoek rees ook het vermoeden dat het bedrijf onjuiste informatie had verstrekt bij de aanvraag van een exportkredietverzekering.

Uit het onderzoek bleek dat Strukton tussen 2013 en 2021 via een tussenpersoon circa 31 miljoen dollar aan steekpenningen heeft betaald. Die betalingen waren bedoeld om een deel van de lucratieve bouwopdracht binnen te halen. Tegelijkertijd werd in officiële documenten een veel lager bedrag opgegeven: slechts 1,5 miljoen dollar in plaats van de werkelijke verplichting van 27,5 miljoen dollar. Daarmee werd volgens het OM bewust verhuld dat sprake was van omkoping.

Aard betalingen verhuld

Het OM rekent het Strukton zwaar aan dat het bedrijf zich bewust was van de verhoogde corruptierisico’s in Saudi-Arabië, maar desondanks bereid was om via een agent een hooggeplaatst lid van de regerende familie om te kopen. Daarbij werd niet alleen de aard van de betalingen verhuld, maar zijn ook derden – waaronder de externe accountant en kredietverzekeraar Atradius – onjuist geïnformeerd.

Het OM wijst er op dat dat direct raakt aan de betrouwbaarheid van financiële informatie en het functioneren van het controleproces. Volgens het OM heeft omkoping een ontwrichtend effect op zowel de samenleving als het internationale handelsverkeer. Het ondermijnt eerlijke concurrentie en schaadt het vertrouwen in het Nederlandse bedrijfsleven.

Verzachtende omstandigheden

Tegen die achtergrond acht het OM een hoge transactie van 10 miljoen euro passend, mede gezien de ernst van de feiten. Bij het bepalen van de hoogte van de schikking is rekening gehouden met verschillende verzachtende omstandigheden. Strukton heeft de feiten erkend, medewerking verleend aan het onderzoek en maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Sinds 2017 beschikt het bedrijf over een complianceprogramma dat inmiddels is aangescherpt. Ook speelt mee dat het bedrijf niet eerder voor vergelijkbare feiten is veroordeeld en dat de betrokken medewerkers niet meer in dienst zijn.

Vervolging betrokkenen

Met het accepteren van de transactie is de strafzaak tegen de onderneming zelf afgerond. Dat geldt niet voor de betrokken natuurlijke personen, die inmiddels niet meer bij het bedrijf werkzaam zijn. Het OM stelt dat er voldoende bewijs is dat destijds meerdere individuen binnen Strukton strafbare feiten hebben gepleegd en is voornemens hen strafrechtelijk te vervolgen.