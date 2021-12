Hoge Raad schept duidelijkheid over huurkorting in coronatijd

Ondernemers die door de coronamaatregelen zijn getroffen in hun bedrijfsvoering hebben in sommige gevallen recht op vermindering van de huurprijs. Het niet of slechts in geringe mate kunnen exploiteren van het gehuurde als gevolg van coronamaatregelen is namelijk een onvoorziene omstandigheid. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld naar aanleiding van prejudiciële vragen van de rechtbank Roermond.

Gevolgen corona

In de huursector heeft de coronacrisis onder meer geleid tot discussie over de vraag of huurders van bepaalde bedrijfsruimten in verband met de coronacrisis aanspraak kunnen maken op vermindering van de huurprijs, en zo ja hoe die vermindering moet worden berekend. Op deze vraag werd in de rechtspraak geen eenduidig antwoord gegeven. In een zaak tussen een verhuurder en een huurder van een horecagelegenheid heeft de kantonrechter in Roermond daarom de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad spreekt nu uit dat de omstandigheid dat een huurder van bepaalde bedrijfsruimten deze ruimte als gevolg van de coronamaatregelen niet of slechts in geringe mate kan exploiteren een onvoorziene omstandigheid is waarmee partijen geen rekening hielden bij huurovereenkomsten die gesloten zijn vóór 15 maart 2020. In die gevallen kan de rechter de huurovereenkomst aanpassen door de huurprijs te verminderen voor de periode van het omzetverlies.

De Hoge Raad geeft in zijn uitspraak een rekenmodel dat een handvat biedt voor de berekening van de huurprijsvermindering. Voor huurovereenkomsten die na 15 maart 2020 zijn gesloten dient de rechter per geval te beoordelen of sprake is van een onvoorziene omstandigheid. De door de overheid opgelegde sluiting van bepaalde bedrijfsruimten is geen gebrek in de zin van de wet (art. 7:204 Burgerlijk Wetboek).

De rechtbank zal de zaak nu voortzetten en in haar uitspraak rekening houden met de antwoorden van de Hoge Raad. Ook andere rechters die in vergelijkbare zaken moeten beslissen en partijen in onderling overleg, zullen de antwoorden van de Hoge Raad daarbij betrekken.