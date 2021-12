HET JAAR VAN (17) Diana Clement: ‘Er is meer verbinding noodzakelijk tussen bijvoorbeeld jonge en oudere collega’s’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Dit keer Diana Clement, voorzitter van SRA en partner bij Borrie.

Wat blijft jou het meeste bij aan het afgelopen jaar?

2021 was voor SRA een zeer bewogen jaar. Een jaar waarin we plotseling afscheid moesten nemen van onze voorzitter Jan Zweekhorst. Een jaar waarin wederom op divers vlak een beroep werd gedaan op onze flexibiliteit en wendbaarheid. En een jaar waarin accountantskantoren vanwege de coronasteun heel veel aanvullende werkzaamheden hebben moeten verrichten voor ondernemers en ondernemingen. En het was een jaar waarin de oververhitte arbeidsmarkt alle kantoren voor uitdagingen stelt.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

We opereren in een sterk veranderd landschap, vol verandering, ontwikkeling en beweging. Gezien de uitdagingen in onze binnen- en buitenwereld, is het van uiterst belang dat we onze sector, onze kantoren en onze professionals toekomstbestendig maken. Dat moeten we doen op diverse thema’s, van duurzaamheid, arbeidsmarkt tot financiering. Vanuit beroepsmatig en maatschappelijk oogpunt, vanuit menselijk en organisatorisch perspectief. En altijd vanuit die ene constante noemer: kwaliteit. Het goede nieuws is dat er heel veel potentieel is, dat we samen in de sector kunnen omzetten in mooie kansen, perspectieven en innovaties.

Wie leerde jou in 2021 een belangrijke les?

In mijn eigen accountantspraktijk voer ik gesprekken met een aantal jonge mensen. Met name over de wijze waarop zij in hun werk staan, de struggles die zij ervaren. Een van deze jonge collega’s had het zwaar als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden. Ondanks dat heeft zij zichzelf in het afgelopen jaar herpakt, en ziet weer perspectief. Lichtpuntjes. De gesprekken die wij het afgelopen jaar hebben gevoerd, leverden niet alleen haar maar ook mij mooie, nieuwe inzichten op. Met name over de veerkracht en weerbaarheid van deze jonge generatie.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Vanaf juni ben ik het land ingetrokken, zowel fysiek als digitaal, om zoveel mogelijk SRA-collega’s te zien en te spreken. Om te sparren over onderwerpen die de praktijk van een SRA-kantoor raken. Het is prachtig om te zien dat we binnen onze club veel van elkaar leren en samen veel bereiken, vanuit de eigenheid en het onderscheidend vermogen van elk afzonderlijk SRA-lid. Elkaar inspireren. Daar krijg ik enorm veel energie van; en het inspireert mij weer om datgene waar wij voor staan als vereniging, met verve uit te dragen.

Wat moeten we in 2022 echt anders gaan doen?

Luisteren! De ander zich gehoord laten voelen. Begrip tonen voor elkaars standpunten ook al komen die niet overeen met de eigen standpunten. En kijken waar je elkaar wel kunt vinden.

In hoeverre blijft corona ons het komende jaar parten spelen?

We moeten er rekening mee houden dat corona het komende jaar nog steeds invloed heeft: op ons privéleven, op de manier waarop we ons werk beroepsmatig kunnen invullen, op onze manier van samenwerken met collega’s. Ook onze klanten zullen onze ondersteuning en begeleiding nog indringender kunnen gebruiken. Dat betekent dat we bijzonder veel oog moeten hebben voor elkaars noden, voor de balans en noodzakelijke voorwaarden om je als mens, professional en ondernemer goed staande te blijven houden.

Wat wens je de accountancysector toe?

Onder het motto ‘In varietate concordia’, wens ik de accountancysector veel meer verbinding in diversiteit en inclusiviteit toe. Dat is nodig om gezamenlijk onze schouders te kunnen zetten onder al die uitdagingen waarvoor wij als professionals en kantoren dagelijks staan. Onze sector levert ongelooflijk belangrijke bijdragen aan de BV Nederland, aan ondernemers en ondernemingen, aan al hun stakeholders. Daarvoor hebben we niet alleen een divers pluimage aan accountants en accountantskantoren nodig; ook is meer verbinding noodzakelijk tussen bijvoorbeeld jonge en oudere collega’s. Eendracht in verscheidenheid dus.

Lees hier de andere afleveringen.