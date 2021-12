HET JAAR VAN (22) John Weerdenburg: ‘De huisarts die de MKB-accountant nog steeds is voor het MKB, hoeft niet alles te kunnen’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. John Weerdenburg is mede-oprichter van de Auxilium Adviesgroep.

Wat blijft jou het meeste bij aan het afgelopen jaar?

Het afgelopen jaar was een heel onrustig jaar. Ik kreeg de diagnose blaaskanker en dan staat je leven wel op zijn kop. Je hebt een bepaald beeld bij je werk, gezin en toekomst en in een paar minuten tijd is dat voorbij. En natuurlijk zeggen we allemaal: gezondheid is het belangrijkste. Maar dat voel je pas als je met het kwetsbare van gezondheid te maken krijgt. Inmiddels mag ik me gelukkig prijzen dat ik er op tijd bij ben geweest. De onzekerheid over je gezondheid blijft bestaan, maar ik kan wel weer vooruit kijken.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Het is meer een maatschappelijke ontwikkeling, namelijk het tekort aan goed personeel. Werken op een accountantskantoor is een veelzijdige job. Je kijkt in keukens van veel ondernemers en kan je talenten van cijfermatig gevoel en mensenkennis mooi combineren. Maar toch lukt het niet om mensen te vinden en te binden. Deze ontwikkeling is de laatste jaren ingezet en heeft zich in 2022 versterkt. De ‘war for talents’ is in hevigheid losgebarsten.

Wie leerde jou in 2021 een belangrijke les?

Ik vind het heel lastig om daar maar een persoon aan te koppelen. Door mijn gezondheid heb ik het afgelopen jaar veel emotionele gesprekken gevoerd. De warmte die deze gesprekken hebben gehad hebben me gesterkt. Ik draai de vraag nu even om. Ik wil iedereen als les meegeven om goed naar jezelf te blijven luisteren en voelen hoe het met je gaat. Heb je daar twijfels of bedenkingen bij? Trek aan de bel.

Wat wens je de accountancysector toe?

Rust en overzicht. Het is nu hard rennen en maar doorwerken. Ik constateer dat veel accountants genieten van hun vak. Zeker nu ze van toegevoegde waarde zijn in deze hectische en onzekere periode. Maar neem af en toe tijd voor jezelf, voor reflectie en om even weer de accu op te laden. En probeer ook eens ‘nee’ te zeggen tegen een nieuwe klant/klus terwijl je eigenlijk niet weet waar je de tijd vandaan moet halen om dit te realiseren.

Wat moeten we in 2022 echt anders gaan doen?

Onze medewerkers belangrijker gaan vinden dan onze klanten. Probeer een balans te vinden tussen capaciteit en klanten. Veel medewerkers verdienen het om meer aandacht en meer opleiding. Zo zijn ze voor het kantoor van toegevoegde waarde, maar ontwikkelen ze zich ook beter. Werkplekken waarbij dit mogelijk is, zijn en blijven aantrekkelijk.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2022?

Ik zie geen specifieke kansen voor 2022; ik denk dat ieder kantoor goed moet nadenken op welke wijze zaken worden georganiseerd en hieruit een plan de campagne maken. Opdrachten die relatief veel tijd kosten en waarvan de expertise niet beschikbaar is, moet je niet meer willen uitvoeren. Of samen met specialisten die je hierbij van dienst kunnen zijn. De huisarts die de MKB-accountant nog steeds is voor het MKB, hoeft niet alles te kunnen. Als je maar een oplossing hebt voor je klant. Ik hanteer niet voor niets de slogan: Niemand van ons is zo slim als wij allen tezamen.

In hoeverre blijft corona ons het komende jaar parten spelen?

Jammer genoeg heb ik in mijn opleiding geen glazen bol meegekregen dus vind ik dit een lastige vraag. Ik denk dat we de impact niet moeten onderschatten en ons moeten blijven realiseren dat we de komende jaren hier nog wel last van houden.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2022 jouw beste wensen en waarom?

Als ik het in de privé sfeer moet houden, dan is het antwoord heel simpel, mijn gezin, familie en vrienden die ik dit jaar heb zien worstelen met mijn gezondheid. Als ik het zakelijk zou moeten noemen dan graag de personen bij de helpdesk van de NBA. Zij hebben dit jaar (en natuurlijk vorig jaar) te maken gehad met regelgeving die nieuw was, onvoorspelbaar was en moesten hiermee acteren. Dat is een lastige klus. Het opzetten van een “NBA helpt” is daarom een schot in de roos gebleken. Ik hoop dat deze dienstverlening, ook na Corona, overeind blijft.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Ik word geraakt door mensen die gepassioneerd uitkomen waarvoor ze staan. Niet dat ik het er altijd mee eens ben, maar ik kan wel erg waarderen dat ze voor hun waarden en normen uitkomen. Zeker mensen die zichzelf een doel stellen, dat goed kunnen beargumenteren, en dan er vol voor gaan. Bij sporters is dat vaak te zien; kijk maar naar onze nieuwe held Max. Maar ook in ons vak komt ik deze tegen. Jonge accountants, die soms ook nog tegen de stroom in, plannen maken, keuzes maken en hun doelen nastreven.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2022?

Ik heb voor 2022 geen concrete doelen gesteld. Ik heb geen bucketlist, maar wens iedereen wel een in alle opzichten goed 2022 toe.

