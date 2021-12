Zij overleden in 2021

Dit jaar moest de accountancybranche afscheid nemen van enkele prominente figuren. Een kort overzicht.

Op 10 februari 2021 overleed Novak-voorzitter Gerrit Laan (78) na een kort ziekbed. Laan was sinds de oprichting van Novak in 1999 bij de stichting betrokken als bestuurslid, penningmeester en de laatste jaren als voorzitter. Hij zette zich tot het laatst in voor de belangen van mkb-accountantskantoren. Hij zou in 2021 zijn afgetreden als voorzitter.

Een dag later, op 11 februari, moest de branche afscheid nemen van SRA-voorzitter Jan Zweekhorst (60). Hij overleed aan de gevolgen van een coronabesmetting. Zweekhorst was bijna 25 jaar betrokken bij de organisatie en volgde eind 2019 Paul Dinkgreve op als voorzitter. Zweekhorst was daarnaast partner en senior fiscalist bij BLM Accountants & Adviseurs.

Op 13 oktober overleed prof. dr. Johan de Vries, auteur van een boek over het ontstaan van het Nederlandse accountantsberoep, op 94-jarige leeftijd. Hij was onder anderen hoogleraar economische geschiedenis en historicus van De Nederlandsche Bank, maar in de branche genoot hij de meeste bekendheid als auteur van Geschiedenis der accountancy in Nederland; Aanvang en ontplooiing, 1895-1935.

Op 29 november is op eveneens 94-jarige leeftijd Jan Obers overleden. Hij nam in de jaren zestig een accountantskantoor over en fuseerde in 1967 met het Eindhovense Camps. Het bedrijf groeide uit tot een van de grootste van het land en ging uiteindelijk op in BDO. In de jaren tachtig was Obers enige tijd voorzitter van beroepsvereniging Nivra.

Op 5 december – tevens zijn geboortedag – is prof. mr. dr. Hans Beckman overleden. Hij is 77 jaar geworden. Beckman was hoogleraar bedrijfseconomie en jaarrekeningenrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam van 1981 tot 2011. Tussen 1981 en 1991 was hij partner en RA bij EY-voorganger Moret & Limperg. Daarna was hij tot 2016 advocaat, partner en adviseur bij Stibbe. Van 2006 tot 2014 was hij ook hoogleraar ondernemingsrecht, in het bijzonder het jaarrekeningenrecht, aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit overzicht is opgesteld aan de hand van de bij de redactie bekende overlijdens en pretendeert niet volledig te zijn.