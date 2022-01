TVL vierde kwartaal levert meer aanvragen op

De vastelastenregeling TVL heeft voor het vierde kwartaal van vorig jaar voorlopig meer aanvragen opgeleverd dan een kwartaal eerder, meldt de RVO.

Negen dagen na de opening op 20 december stond de teller op 24.432 aanvragen; In de eerste twee dagen kwamen al 13.127 aanvragen binnen. ‘De aantallen over de eerste twee dagen na opening van de TVLQ4 2021 zijn groter dan in dezelfde periode voor TVL Q2 en TVL Q3 in 2021. TVL Q1 van dit jaar had verreweg het grootste aantal aanvragen. Dat waren er na twee dagen bijna 26.000.’ Tot nu toe zijn 10.656 aanvragen positief beoordeeld. Binnen enkele dagen na het besluit staat het voorschot op de rekening van de ondernemer. Het gaat voorlopig om een bedrag van € 130 miljoen.

Wachtkamer voor ondernemers met minder dan 30% omzetverlies

Ondernemers kunnen nog tot en met 28 januari TVL aanvragen mits zij in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 20% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. In vorige TVL-periodes was dat 30%. ‘Wel krijgt de ondernemer met omzetverlies tussen 20% en 30% een melding te zien dat de aanvraag wordt afgewezen. Dit kunnen we pas aanpassen na akkoord van de Europese Commissie (EC). We wijzen de aanvraag niet af, maar zetten de ondernemer in een digitale wachtkamer. We starten met beoordelen van alle aanvragen met een omzetverliesgrens tussen de 20% en 30% zodra de goedkeuring van de EC binnen is. We houden de ondernemers om wie het gaat via de e-mail op de hoogte.’

Vorig jaar is in totaal € 5,2 miljard TVL-steun uitgekeerd aan 151.441 ondernemers. In totaal deden ondernemers 272.071 aanvragen. Hiervan zijn er 229.820 toegekend en 21.279 afgewezen. Eet- en drinkgelegenheden waren goed voor 21% van de aanvragen, daarna volgde de detailhandel (behalve auto’s) met 11%.