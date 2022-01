Starter boekt meer omzet dan vooraf verwacht

De meeste startende ondernemers zijn te bescheiden, blijkt uit onderzoek van Knab. Zij boeken in de eerste drie jaar meer omzet dan ze vooraf hadden ingeschat.

De bank stelt daarom dat zorgen over toekomstige inkomsten die mensen beletten om te beginnen met ondernemen meestal onterecht zijn. Knab bevroeg 3.000 ondernemers. Een derde van hen zag financiële onzekerheid vooraf als een obstakel om te beginnen met ondernemen, maar 52% van de ondernemers die korter dan drie jaar bezig zijn, zegt nu meer omzet te draaien dan ze vooraf dachten. Daartegenover staat 14% die een lagere omzet heeft dan vooraf gedacht.

Een op vijf heeft baan ernaast

Werk doen dat je leuk vindt is voor ondernemers de belangrijkste reden om te starten met hun bedrijf: dat geldt voor 84%. Veel geld verdienen noemt 40% een reden om voor zichzelf te beginnen. Van de ondernemers werkt 17% ook nog in loondienst. Dat percentage neemt af naarmate iemand langer onderneemt. 22% van de ondernemers die korter dan vijf jaar ondernemen heeft er nog een baan naast, bij degenen die langer dan vijf jaar ondernemen is dat nog maar 11%.