Hoge inflatie maakt rentestijging in VS waarschijnlijk

De prijzen zijn in de Verenigde Staten in december met gemiddeld 7 procent gestegen. Het is de grootste stijging van de inflatie in bijna veertig jaar.

De hoge inflatie houdt onder meer verband met de herstart van de economie na de coronacrisis, die nog altijd voor tekorten zorgt van bepaalde materialen. Ook speelt de sterk gestegen prijs van energie een belangrijke rol. Ook de gestegen prijzen van tweedehands auto’s en huisvesting zorgen voor een oplopende inflatie. Daarnaast hebben bedrijven te kampen met stijgende loonkosten vanwege het personeelsgebrek. Die loonkosten, in combinatie met de hogere prijzen voor onderdelen, worden waar mogelijk doorberekend aan afnemers.

Rentebeleid

Naar verwachting gaat het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Fed, in maart de rente verhogen. Later dit jaar zijn nog meer renteverhogingen te verwachten. Fed-voorzitter Powell heeft gezegd dat hij wel verwacht dat de inflatiedruk dit jaar zal gaan afzwakken omdat de problemen bij de toelevering en transport van goederen en grondstoffen zouden moeten verminderen. De Fed heeft, net als de ECB, een inflatiedoelstelling van 2 procent.