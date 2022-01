Kabinet trekt wetsvoorstel voorrang van vorderingen bij faillissement in

Het kabinet trekt een wetsvoorstel in over de bevoorrechting van vorderingen, het verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en de invoering van de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement.

Dat blijkt uit een overzicht dat minister-president Rutte naar de Tweede Kamer heeft gestuurd van vier wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken volgens de reguliere procedures en één voorstel dat wordt aangehouden. De wetsvoorstellen worden volgens Rutte ‘mede in het licht van het coalitieakkoord’ ingetrokken.

Het wetsvoorstel zou Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en enige andere wetten wijzigen in verband met het treffen van een algemene regeling inzake de bevoorrechting van vorderingen en het verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen. Verder zou de afwikkeling van faillissementen worden vereenvoudigd. Met het voorstel was het de bedoeling om de laatste stap te zetten in de vernieuwing van de regeling van de voorrang van vorderingen bij faillissement. Het gaat hierbij met name om de voorrang van de vorderingen wegens belastingen en sociale verzekeringspremies.

Kamerbrief met overzicht wetsvoorstellen ingetrokken volgens reguliere procedures