EU-landen zetten stap richting gezamenlijke faillissementsregels

Na jaren getouwtrek hebben de EU-justitieministers donderdag in Luxemburg een stap gezet richting harmonisatie van faillissementsregels. De lidstaten bereikten een akkoord over hoe de nationale regels meer op elkaar moeten gaan lijken, al blijft er door compromissen veel ruimte voor landen om hun eigen koers te blijven varen.

Dat meldt de Telegraaf. Op dit moment kennen de 27 EU-lidstaten allemaal verschillende faillissementsprocedures. Volgens demissionair staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming) is harmonisatie nuttig: “Veel Nederlandse ondernemers zijn actief over de grens, dan is het nuttig wanneer je een beetje weet wat je kunt verwachten bij een buitenlands faillissement. Niet per se zelf, maar bijvoorbeeld bij leverancier of afnemer.”

Gezamenlijke regels moeten bovendien de EU aantrekkelijker maken voor investeerders en beleggers. “Voor een financier is het belangrijk om te weten of je het geld terugkrijgt als het niet goed gaat”, aldus Struycken.

Doorstarten

Het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie was veel ambitieuzer. De lidstaten willen vier jaar uittrekken voor invoering, in plaats van twee. Ook zijn ze het niet eens geworden over gezamenlijke regels voor kleine ondernemers. “Toch hebben we wel wat stapjes gezet”, zegt Struycken. Een voorbeeld is de Europese regeling voor doorstarten. “In Nederland bestaat deze praktijk al jaren, maar is er nog geen wetgeving.” In sommige landen bestaat het hele fenomeen niet.

Nieuw voor Nederland wordt de verplichting voor bestuurders om faillissement aan te vragen als ondergang onvermijdelijk is. “Dat ligt gevoelig in Nederland”, erkent Struycken. “Maar er is een compromis bereikt waar wij mee kunnen leven.”

Binnenkort neemt het Europees Parlement een standpunt in. De verwachting is dat het parlement meer ambitie zal eisen.

